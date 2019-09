Granada - Barcelona 2-0 (1-0)

Sesongstarten har ikke vært av det beste slaget for Barcelona.

Mot Granada lørdag gikk de på sitt andre tap for sesongen. Det betyr at Barcelona står med to seire på de fem første kampene, og en foreløpig syvende plass på tabellen.

Tre poeng sikret tabelltopp for Granada som nå står med ti poeng, samme poengsum som Sevilla og Atlético Madrid, med én kamp mindre spilt enn førstnevnte.

Lionel Messi har ikke startet en eneste kamp i La Liga denne sesongen, og startet på benken mot Granada.

Tidlig kalddusj - Messi på benken

Det ble en drømmestart for Granada da Ramon Azeez sendte vertene i føringen etter bare to minutter.

1-0 ble også pauseresultatet, og til andreomgang gjorde Ernesto Valverde et dobbeltbytte. Junior Firpo og Carles Pérez gikk ut og inn kom Ansu Fati og Lionel Messi.

Da det ikke var kommet noen utlikning etter timen spilt gjorde Valverde sitt tredje og siste bytte. Ivan Rakitic gikk ut og Arturo Vidal kom inn.

Men Barcelona slet i angrepsspillet og hadde på dette tidspunktet kun hatt et skudd på mål.

Straffe etter VAR-vurdering

I det 66. minutt ble Vidal avblåst for hands innenfor 16-meteren, og etter å ha sett på reprisen, pekte dommer Guillermo Cuadra Fernandez på straffemerket.

Álvaro Vadillo satte ballen sikkert i mål og økte til 2-0 for Granada.

Det ble også sluttresultatet i en kamp der Granada hadde fem skudd på mål, og Barcelona to.