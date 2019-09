17. mai salutterte Foreningen for Høytorp fort 21 skudd, men to personer ble skadd i en eksplosjon. En mann i 50-årene måtte amputere armen fra albuen og ned etter ulykken.

Nå er de tre kanonene som tilhører Forsvarsmuseet fraktet bort fra fortet i Mysen.

I et brev fra Forsvarsmuseet til Høytorp fort og Eidsberg kommune står det at utlånskontrakten er brutt siden kanonene ble brukt til saluttering, skriver avisa.

– I avtalen kommer det helt klart fram at materiellet, altså kanonene, kun er til fast statisk utstilling. Dette er gjort av sikkerhetsmessige hensyn slik at ulykker eller skader på personell ikke oppstår, skriver direktør Erling Kjærnes i en mail til NRK.

Varsler erstatningskrav

Politiets etterforskning av hendelsen viser også at ammunisjonen som ble brukt under salutteringen var hjemmeladet, opplyser politiadvokat Nicolas Amilien Simon til kanalen.

Lovgivningen på området er imidlertid uklar, og det er usikkert om noen vil bli straffeforfulgt.

Advokaten til mannen i 50-årene som måtte amputere armen, Jan Gunnar Ness, sier til kanalen at mannen ønsker å søke erstatning for skadene han ble påført under 17-maisalutten på Mysen, men at det foreløpig er uklart hvem som kan holdes ansvarlig.

To skadd

Leder Jostein Flåøien i Foreningen for Høytorp fort sier til Smaalenes avis at han ikke har noen kommentar til at Forsvarsmuseet mener foreningen har brutt vilkårene for utlånet av kanonene. Flåøien ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt overfor NRK.

En mann i 20-årene ble også skadd i ulykken 17. mai og ble kjørt til sykehuset i Østfold med overfladiske splintskader.

Høytorp fort er Norges største innenlandsfestning, og ble bygget i perioden 1912 til 1918. Det salutteres med 21 skudd med kanoner fra fortet 17. mai. Det er Foreningen for Høytorp fort som står for salutteringen.

