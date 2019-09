Thorsnes: – Vi har en jobb å gjøre i Norge. Ellers tømmes Toppserien for profiler

LSK har sju poeng ledelse med fem kamper igjen av Toppserien.

– Gullet er veldig nærme å havne her i Lillestrøm-hallen, sier LSK-spiller Elise Thorsnes.

Like strålende har det dessverre ikke gått internasjonalt. Kanarifuglene, som kom til kvartfinalen i Champions League i fjor, røk ut i kvalifiseringen i år.

– I år er jeg usikker på om vi hadde hatt noe der (i Mesterligaen) å gjøre. Vi har hatt for liten stall. Nå har vi kunnet fokusere på serien og kunnet jobbe for et gull igjen. Jeg tror det har vært viktig å legge bort noe, for å jage noe annet for oss nå, sier LSK-trener Hege Riise.

– Vi har en jobb å gjøre i Norge

At det er få spillere i stallen, skyldes blant annet at gullspissen Guro Reiten, gikk til Chelsea i sommer. Her har hun blitt lagvenninne med landslagskollegene Maren Mjelde og Maria Thorisdottir. Et flertall av de største norske fotball-profilene har valgt å gjøre nettopp det: Å signere for en utenlandsk klubb. Landslags- og LSK-spiller Elise Thorsnes, mener at mye må endres i norsk fotball om profilene skal bli i landet.

– Landslaget blir bedre, om ikke annet, men det er synd for Toppserien at store profiler vil ut. Samtidig skjønner jeg det når tilbudet i Norge ikke er godt nok. Vi har en jobb å gjøre i Norge, og det må skje snart, ellers tømmes hele Toppserien for profiler, sier Thorsnes.

– Hva mangler?

– Profesjonalitet, penger, folk må jobbe og studere utenom, fasiliteter, mat, alt som skal til for å en mest mulig god hverdag.

– Tror du Norge vil bli hengende bakpå hvis vi ikke gjør noe med dette snart?

– Ja, det tror jeg.

Thorsnes har spilt i både Australia og USA tidligere, men dro hjem til Norge etter å ha slitt med en hamstring-skade. Nå kan hun tenke seg å dra ut igjen.

– Nå begynner jeg å komme opp på det nivået jeg var på før skaden. Jeg har veldig lyst til å dra ut igjen. Selv om jeg begynner å dra på åra, føler jeg meg ikke ferdig ennå, så jeg har absolutt lyst til å prøve det igjen.

31-åringen mener at det er stor forskjell på å spille fotball i Norge og USA.

– Der står man opp om morgenen og møtes til frokost hele gjengen, har en halvtime behandling, så er det en halvtime «prep», så er det trening, lunsj, middag, alt. Du har den hverdagen hvor du slipper å tenke på jobb og studier. Selv om det er fint å ha litt å drive med utenom, så blir totalen mye bedre når du får konsentrere deg om å bli en bedre fotballspiller. Vi er ikke helt der i Norge ennå, men jeg håper at det blir sånn.