Det ble dramatisk under lørdagens Skal vi danse, da proffdanseren Santino Mirenna og Emilie Nereng danset cha cha cha til «I Like To Move It» av Reel 2 Real. De hadde med seg Sophie Elise Isachsen i dansen, da det gikk helt galt.

– Nå tror jeg det har skjedd noe med skulderen din! sa en sjokkert Kathrine Moholt i sendingen da dansen var gjennomført.

– Nå må du løpe ut og få hjelp!

Noe galt med armen

Skaden skjedde da proffdanseren tok tak i Emilie Nereng for å løfte henne opp. Plutselig kunne publikum se at det var noe galt med armen hans.

Se hele dansen i videoen øverst i saken. Nederst i saken kan du se øyeblikket i sakte film.

Både Emilie Nereng og Sophie Elise Isachsen ble sjokkert.

– Det så så vondt ut, og han bare jobbet på. Det står det så enorm respekt av, sier Sophie Elise Isachsen.

– Jeg ble satt ut da jeg så måten det skjedde på. Jeg så det på måten han håndterte den armen. Og så tenkte jeg bare «oi!!», sier dommer Trine Dehli Cleve.

Hentet med ambulanse

Rett etter opptredenen kom det en ambulanse og hentet Santino i TV-studioet.

– Santino er nå på vei til legevakta etter at han skadet seg på sending. Vi må sjekke om han kan ha fått skulderen ut av ledd, sier Skal vi danses presseansvarlige, Unn Grethe Berge, til TV 2.

Senere i sendingen opplyser programleder Anders Hoff at Santino er ved godt mot, forholdene tatt i betraktning.