Lørdag ettermiddag klokken 15.25 fikk Sør-Øst politidistrikt melding om en trafikkulykke ved Sjølyst på Nøtterøy.

Meldingen gikk ut på at en enslig bil hadde kjørt på bebyggelse.

Politiet, brannvesenet og bergingsbil rykket til stedet, hvor en mann i 80-årene hadde kjørt en bil gjennom en garasjevegg.

– Han satt fortsatt i bilen da vi kom til stedet, og det tok litt tid før vi fikk han ut av bilen, forteller operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Trond Egil Groth til TV 2.

Bilen stod da i posisjonen man ser på bildet øverst i artikkelen.

Groth forteller at mannen hadde bestilt seg ny bil med automatgir, og at han derfor skulle prøve naboens bil for å teste automatgiret.

Det gikk derimot ikke som planlagt, da han tråkket på feil pedal. Bilen stod fortsatt i naboens garasje da ulykken skjedde.

– Han ble ikke fysisk skadet, men kanskje litt sjokkskadet, sier operasjonslederen.

Mannen fikk førerkortet beslaglagt på stedet, noe han samtykket i.