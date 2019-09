Forskning: Personer som tar middagslur har mindre sjanse for hjerteproblemer

– Da er det ingenting galt i å ta seg en liten lur, slik at man reduserer søvnbehovet. Men den burde holdes til maks 30 minutter slik at man kan legge seg til rett tid, forteller Holmedahl.

Han legger til at dette punktet ofte kommer når vi er på vei hjem fra jobb, og at det kan lønne seg å ta luren så fort som mulig slik at den ikke drøyer mot tidspunktet man snart skal begynne å legge seg.

Individuelt søvnbehov

For enkelte er derimot ikke ettermiddagsluren noe som opptar dem i det hele tatt.

– De som ikke har behov for en strekk iløpet av dagen har nok rett og slett fått en god nattesøvn, sier han.

Han legger til at søvnbehov er individuelt, og at noen har et større behov for søvn enn andre. Den anbefalte søvnmengden er så mye som syv til ti timer søvn hver natt.

– Barn og eldre trenger mer søvn enn voksne. Også har vi tenåringer som ofte har en biologisk klokke som er veldig skjevstilt, sier han.

Han anbefaler derimot ikke å kjempe seg gjennom dagen hvis man stadig opplever å sove dårlig om natten, eller om søvnbehovet på dagen melder seg ofte.

– Men det siste ordet er nok helt sikkert ikke sagt når det kommer til ettermiddagslur, sier han.