Newcastle-Brighton 0-0

Bare ett poeng skilte Newcastle og Brighton på tabellen før kampen, men ute på banen var det klasseforskjell.

– Se på dette her. Brighton har alt av spill. Kan Newcastle leve med et kampbilde som dette her på eget gress. Det er nesten oppsiktsvekkende å se Brighton dominere så voldsomt spillemessig, sier kommentator Kasper Wikestad.

Birghton fikk nettsus etter 34 minutter da Steven Alzate headet ballen i nettet, men linjedommer avvinket målet korrekt for offside.

Brighton-dominans

Brighton fortsatte å presse i andre omgang. Aaron Connolly prøvde seg med en lobb etter 75 minutter, men hjemmelagets Fabian Schär var en reddende engel da han reddet på strek.

– Brighton dominerer kampen fullstendig og river Newcastle i filler. Dette blir en lang sesong om det er slik de ønsker å spille, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

– Newcastle kjører kontring, men ingen spillere ønsker å bli med. Det er så tafatt. Det er så lite plan. De har ikke troen på kontringene. De må vise at de har noen form for tro på hva de driver med, legger TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen til.

Carroll-comeback

Ni minutter før slutt var det duket for en «reunion» da Andy Carroll entret St. James´Park til øredøvende jubel ni minutter før slutt.

30-åringen vant et par hodedueller men utgjorde ingen forskjell. Kampen endte 0-0.

Newcastle forblir ett poeng over streken – ett poeng bak Brighton på 15. plass.