Brann - Haugesund 0-0 (0-0)

På de siste fire kampene før møtet med Haugesund sto Brann med tre tap og én seier.

I vestlandsderbyet lørdag fikk ikke bergenserne mer å glede seg over, og tilskuerne på tribunen svarte med full pipekonsert mot spillerne ved kampslutt.

Haugesund fikk på sin side med seg et sterkt bortepoeng.

– Dette var ingen fantastisk fotballkamp, og kampbildet ble egentlig som ventet. Haugesund er et tøft lag å møte, og Brann har ikke den nødvendige kreativiteten i sitt lag til å spille den fotballen Brann-supporterne vil at de skal spille, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Lars Arne Nilsen har fått mye kritikk den siste tiden, og kritikken roer seg nok ikke etter kveldens kamp. Jeg tror ikke LAN sitter utrygt nå, men det er ingen tvil om at Brann må begynne å vinne fotballkamper ganske snart om de har tenkt å vinne tilbake igjen de som støtter klubben, legger Mathisen til.

Mathisen forstår at Brann-supporterne er misfornøyde med sesongen.

– Hadde Brann vunnet i dag hadde de vært med i kampen om medalje, men nå tror jeg det blir ekstremt vanskelig. Dermed ser Brann sin 2019-sesong ut til å bli en enorm skuffelse. Fiasko i Europa, tidlig ut av cupen og ikke i nærheten av medalje i eliteserien.



– Forventningene etter vinterens overganger var store, men de har på ingen måte blitt innfridd, understreker Mathisen.



Tam førsteomgang

For det manglet på fartsfylt og underholdende fotball også denne lørdagskvelden.

Og det var rett og slett ikke mye å melde etter de første 45 minuttene på Brann Stadion, selv om Brann hadde et lite overtak på gjestene fra Haugesund.

Kampen vippet litt de første ti minuttene, men etter hvert tok vertene mer og mer grep på kampen.

De største målsjansene lot imidlertid vente på seg. Nærmest i førsteomgang var Brann og Christian Eggen Rismark. Ruben Yttergård Jensen fant Rismark på en corner etter 12 minutter, og Branns midtbanespiller headet ballen like til side for mål.

For Haugesund sin del lugget det i angrepsspillet, og gjestene var aldri farlige nok foran mål.

Branns Yttergård Jensen pådro seg forøvrig et gult kort i starten av den første omgangen, sitt fjerde for sesongen, og må derfor stå over neste serierunde mot Rosenborg.

Piping fra publikum

I andreomgang var Haugesund mer med på notene, og det ble en jevnere affære de siste 45 minuttene.

Men verken Brann-publikumet eller de tilreisende fra Haugesund hadde det store å juble for i andreomgang heller.

Mot slutten av kampen ble Brann-spillerne pepet på, da det rett og slett gikk for trått med vertene i rødt.

Vestlandsderbyet endte målløst, noe bergenspublikumet likte meget dårlig.