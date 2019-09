– Det første man tenker på er faren for ulykker

Flere land – deriblant Finland – velger nå å satse stort på atomkraft for å forsyne landet med ren og miljøvennlig energi.

Nå har også flere her til lands fått øynene opp for denne kraftformen.

– Alle prognoser peker på at sol og vind kommer til å dominere fremtidens energiforsyning, men atomkraft både er og bør være en del av miksen, sier daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO.

I et globalt perspektiv, mener han kjernekraft kan være et godt alternativ for flere land der kullkraft er blant de primære energikildene.

Kostbart og tidkrevende

Også Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom er positiv til atomkraft, men ikke som eneste kraftkilde.

Daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO mener atomkraft er veien å gå. Foto: André Riise / TV 2.

– Det er ren energi, og jeg syns det er helt fint med kjernekraftverk her til lands. Jeg tror likevel ikke at atomkraft er løsningen på klimakrisen, ettersom det er altfor dyrt og tidkrevende, sier Holdtvedt.

I Finland har det nye kjernekraftverket ved Østersjøen kostet over 80 milliarder kroner. Byggingen har pågått i 14 år, grunnet særlig strenge krav til sikkerhet.

Her hjemme, er flere i forskemiljøet skeptiske til kjernekraft.

– Grunnen til det er først og fremst faren for ulykker. Man så jo hva som skjedde under Fukushima-ulykken i Japan i 2011, sier professor Håvard Haarstad i Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen.

Advarer om konsekvenser

Haarstad ser likevel fordelene med atomkraft, men advarer om konsekvensene.

Talsperson Hulda Holdtvedt i Grønn Ungdom ønsker kjernekraft velkommen på norsk jord. Foto: Fredrik Hagen

Under Fukushima-ulykken ble det enorme ødeleggelser og radioaktive lekkasjer da et jordskjelv skapte en tsunami som rammet atomkraft-anlegget på østkysten av Japan.

– Hvis man har et atomkraftverk som fungerer og ikke blir rammet av ulykker, er det helt klart en ren energikilde. Etter Fukushima-ulykken mistet mange land likevel troen på kjernekraft og gikk bort fra dette. I tillegg har man selvsagt problematikken med det radioaktive avfallet som ingen har funnet en god løsning på, sier han.

Haarstad ser helst at man satser på sol- og vindkraft i årene som kommer. En kraftform han mener er mye billigere og sikrere.

Professor Håvard Haarstad ved Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen advarer om konsekvensene ved atomkraft. Foto: Haakon Laastad.

– Man kan løse energiproblemene mye kjappere med vind og sol, men det er mange skeptiske til. Det at flere land nå velger å bygge ut atomkraft, tror jeg ikke har så mye med klima å gjøre, men heller den geopolitiske situasjonen. Mange land ønsker nok å være mer selvforsynte og slippe å være avhengige av energi fra andre, sier Haarstad.

Rikard Gaarder Knutsen (Frp), statssekretær i Olje - og energidepartementet, mener nordmenn ikke er spesielt interessert i kjernekraft.