Burnley-Norwich (2-0) Kampen pågår fortsatt.

For andre kamp på rad var Alexander Tettey på banen og kaptein for Norwich i Premier League. Forrige helg startet trønderen i seieren mot Manchester City – hans første start i en tellende kamp siden februar.

33-åringen har slitt med skader den siste tiden og glipp av hele sesongoppkjøringen på grunn av leggskade, men virket endelig å ha lagt problemene bak seg.

Lørdag startet han igjen borte mot Burnley, men etter kun tolv minutter var uhellet ute igjen.

Akkurat hva som skjedde var vanskelig å se, men like etter at Burnley tok ledelsen ved Chris Wood satt en tydelig fortvilet Tettey seg ned på gresset og kunne ikke fortsette kampen. Den tidligere Rosenborg-spilleren gikk slukøret av banen, og virket å antyde til sidelinjen at han hadde pådratt seg en strekk.

– Dette er bilder vi ikke liker å se, sa programleder Jan Henrik Børslid i PL-studioet.

Og kun minutter senere sto det 2-0 til vertene, også dét signert Chris Wood. Det var også stillingen til pause.