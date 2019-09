Natalie Ortega (20) vokste opp i Ålesund.

Hun er halvt norsk og halvt spansk, og da hun var ferdig med videregående skole i fjor, bestemte hun seg for å satse på modell-karrièren.

Først bar turen til Athen i to måneder, før hun reiste til Barcelona, der hun har familie.

Der fikk hun mulighet til å fortsette modell-karrièren.

– At jeg dro på castingen for Miss Universe Spania var tilfeldig. Jeg bodde i en modelleilighet byrået mitt hadde i Barcelona, da direktøren for Miss Universe Spain en kveld dunket opp. Han oppfordret meg til å dra på casting. Jeg var usikker i begynnelsen, men valgte til slutt å dra, sa hun.

Dagen etter møtte hun opp, og hun ble valgt ut som en av kandidatene.

– Jeg hadde ingen forventning, men tenkte dette kunne være med på å skape nye muligheter for meg som modell, sier hun.

Blond

Natalies utseende skilte seg ut fra de andre kandidatene i konkurransen.

– Jeg var den eneste blonde med blå øyne. Jeg var usikker på om det ville være positivt eller negativt, sier Ortega.

Tidligere denne uken gikk konkurransen av stabelen. Da vant hun hele greia, og skal dermed representere Spania i den internasjonale Miss Universe-finalen.

GLAMORØST: Natalie på scenen under Miss Universe Spain-finalen. Foto: Miss Universe Spain

– Da de fortalte meg på castingen at jeg hadde blitt valgt ut til å delta, bestemte jeg meg for å ta de som en morsom erfaringer, nyte opplevelsen, skape nye vennskap og se om det kunne åpne nye dører med nye muligheter. Det at jeg stakk av med kronen og Miss Universe Spain-tittelen er fremdeles uvirkelig, sier hun.

Mye jobb

Selv om konkurransen i Spania nå er vunnet, er det egentlig nå den virkelige jobben begynner.

– Sammen med Miss Universe-organisasjonen har jeg allerede begynt forberedelsene til Miss Universe som går av stabelen i desember eller januar, sier hun.

Det blir viktig å perfeksjonere gangen på catwalken, forberede gode svar på personlige spørsmål man kan bli stilt på scenen, og også spørsmål om samfunnet og aktuelle problemstillinger.

– Også må jeg gjøre veldedighetsarbeid, promotere meg selv som Miss Universe Spain på sosiale medier og vi må også bygge en profil som kan nå ut til folk med det budskapet jeg vil gi, sier hun.

Natalie vil deretter altså representere Spania i den internasjonale Miss Universe-finalen.

– Jeg skal gjøre mitt beste for å representere Spania på en bra måte. For øyeblikket blir jeg noen dager i Madrid, men jeg kunne tenke meg å dra noen dager til Barcelona for å besøke familie og venner der, og til Norge for det samme, og for å pakke om kofferten, sier hun.