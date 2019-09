Leicester snudde til seier etter ny kontroversiell VAR-avgjørelse

Hvordan vet du at det er offside? Forklar. Du har vært i rommet? De sier selv det er feilmargin. Dissse situasjonene akkurat som med Sterling i runde 1 er jo bare tøv. — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) September 21, 2019

VAR-annullering

Med Hugo Lloris på fødestuen fikk Paulo Gazzaniga en sjelden sjanse i Tottenham-buret. Det holdt på å gå galt tidlig.

Etter et kvarter glapp en slapp avslutning ut av grepet på argentineren, og Wilfred Ndidi fikk til slutt kranglet ballen i mål.

Reprisene viste imidlertid at flere Leicester-spillere sto i offside, og VAR annullerte scoringen.

Det var en svært fartsfylt og intens førsteomgang, og vertene kom til flere gode muligheter, anført av James Maddison.

Vakker akrobatikk fra Kane

Men Tottenham var heller ikke ufarlige på kontringer. Og etter en halvtime var det gjestene som tok ledelsen.

Erik Lamela startet en strålende kontring og sendte gjennom Heung-min Son. Sørkoreaneren la vakkert igjen til Harry Kane. Spissen fikk en kraftig dytt idet han stormet inn i 16-meteren og mistet balansen. Men på utrolig vis klarte toppscoreren likevel liggende å tuppe ballen opp i hjørnet forbi Kasper Schmeichel. 1-0 til Tottenham.

TV 2s Premier League-studio lot seg begeistre over Kane-målet.

– Makan til scoring! utbrøt en ekstatisk programleder Jan Henrik Børslid, og fikk støtte av sine kolleger.

– Spillet i forkant er jo også helt eksepsjonelt. Men selve avslutningsøyeblikket....

– Han er så oppsatt på å få den ballen i mål at selv om han egentlig blir dyttet, selv om han egentlig har falt, så klarer han å få slengt ut en fot og slått den ned i bakken og over keeper. Det er en mann som kun har øye for én ting, sa Brede Hangeland.

Solveig Gulbrandsen berømmet også spissen for ikke å gå for et straffespark, men i stedet gjøre alt for å holde seg på beina.

VAR-kontrovers

Andreomgang fortsatte som den første med flere gode muligheter, fortrinnsvis til Leicester og Jamie Vardy, men Tottenham og Son fikk også sine sjanser.

Harvey Barnes hadde også to svært gode muligheter innen det første kvarteret og burde utlignet for de blå.

Leicester snudde til seier

Etter 64 minutter trodde Serge Aurier at han hadde økt ledelsen for Tottenham, men VAR-reprisen viste at Son i forkant var en millimeter offside. Det skjønte kommentator Simen Stamsø-Møller lite av.

– Det er snakk om millimeter. Vurderingen må være at bittelitt av brystet eller noe er innenfor.

Istedet skjedde det som måtte skje. Leicester gikk i angrep og fikk scoringen sin etter at Ricardo Pereira dukket opp på bakerste stolpe og satte ballen i mål via Danny Rose.

Og like før slutt banket James Maddison inn vinnermålet for Leicester.