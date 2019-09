Australia var et av de første landene som ble med på fredagsstreikene for klimaet.

Ifølge det australske nyhetsstedet News.com.au deltok omtrent 100.000 mennesker i demonstrasjonene i Melbourne, 80.000 i Sydney og 22.000 i Hobart fredag.

Hevdet å stå bak rydding

I etterkant delte Facebook-gruppen The Australian Youth Coal Coalition et søppelfylt bilde fra det de hevdet var fra demonstrasjonen i Hyde Park i Sydney. Bildet vakte mye harme og gikk raskt viralt.

– Se så mye rot dagens klimademonstrasjon la igjen i vakre Hyde Park. Så mye plast. Så mye søppel. Så trist, skrev Facebook-gruppen.

I tillegg hevdet organisasjonen å stå bak opprydningsarbeidet på stedet.

Bildet ble delt over 34.000 ganger, og kommentert opp mot 10.000 ganger, og i hovedsak ble det rettet sterkt skyts mot de demonstrerende ungdommene.

Men ifølge det australske nettstedet var ikke bildet i nærheten av en korrekt gjengivelse av det som hadde skjedd.

Feil Hyde Park

Mange lesere reagerte kjapt, og betvilte at bildet stemte. Det fikk de rett i, skriver avisen. Bildet var fra Hyde Park, men ikke den i Sydney. Og bildet var ikke tatt under en klimademonstrasjon, men under en årlig cannabis-feiring i Hyde Park i London, som ble avholdt i april.

Dagen etter den feiringen ga klesselskapet The Hemp Trading Company cannabis-tilhengerne det glatte lag for å ikke rydde opp etter seg, og meddelte at det derimot var klimademonstranter fra klimagruppen Extinction Rebellion som måtte rydde opp etter dem.

– På grunn av at Extinction Rebelion var rett i nærheten var det mange av dere som valgte å ikke rydde etter dere. Det er ironisk for en bevegelse som setter en plante så høyt. Dere kan, og må klare, bedre, skrev selskapet på Facebook dagen etter feiringen.

Også den veldedige stiftelsen Royal Parks, som passer på åtte av Londons parker, gikk ut i etterkant av forsøplingen og pekte på cannabis-feiringen.

The Australian Youth Coal Coalition har i ettertid slettet de to innleggene om forsøplingen. De har ikke besvart News.com.aus henvendelser.