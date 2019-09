– Uforståelig at Frp bruker et begrep som fullstendig visker ut individet

– Det er spesielt at et parti som er veldig opptatt av å være liberalistisk, og som har i sitt prinsipprogram at «mennesker eksisterer først og fremst som enkeltmennesker, og ikke som en kollektiv gruppe», velger å bruke et begrep som fullstendig visker ut individet.

Det sier fylkesleder i Viken Venstre, Arjo van Genderen, etter at Siv Jensen fredag sa til TV 2 at hun ikke vil legge bort begrepet «snikislamisering».

Fylkeslederen i Viken sier det er veldig uheldig at Frp-lederen ikke vil endre retorikken:

– Det er dumt hvis dette skal prege samarbeidet videre. Det er jo et samarbeid begge partiene ønsker, sier van Genderen.

– Et stigmatiserende angrep

Van Genderen mener at den siste ukens konflikt mellom Venstre og Frp ble mye større enn den hadde trengt å bli. Konflikten startet etter at Venstres Abid Raja gikk ut og omtalte Fremskrittspartiets retorikk som «brun propaganda».

– Det handler ikke om å legge lokk på debatt eller å innskrenke mulighet for kritikk at Raja og Venstre tok til orde, men det var insinueringen om at det er noe skummelt og snikende på gang, og at vi er under et angrep, som fikk oss til å reagere, sier han.

Han fortsetter:

– Jeg håper og tror at ledelsen i Frp, Venstre, KrF og Høyre, ledet av statsministeren, kan enes om at begrepet, som alle partiene har tatt avstand fra tidligere, ikke blir et vanlig ord.

– Å påstå en eller annen form for planlagt og villet kulturell «take over» faller på sin egen urimelighet og er veldig stigmatiserende mot en spesifikk folkegruppe. Dette er ikke akseptabelt i vårt land. Vi snakker ikke om andre mennesker som om de bare er medlem av grupper. Ikke i Venstre, og – forstår jeg det som står i Frps prinsipprogram rett – heller ikke i Frp, sier fylkeslederen til TV 2.

Får støtte fra flere i Venstre

Fylkeslederen i Hedmark Venstre, Skjur Skjævesland, stiller seg bak partifellen. Han legger til grunn at Siv Jensen ikke vil bruke begrepet, selv om hun selv sier at hun vil ta det i bruk, dersom behovet melder seg.

– Jeg forutsetter at hun ikke vil gjøre det, men at hun sier det nå gjør hun sikkert for å berolige folk internt, sier Skjævesland til TV 2.

Også Venstres ordfører i Vanylven i Møre og Romsdal, Lena Landsverk, reagerer på at Siv Jensen ikke vil slutte å bruke begrepet «snikislamisering».

– Hun gjør det vel bevisst for å holde konfliktnivået oppe, sier Landsverk.

– Hvorfor tror du hun ønsker å holde konfliktnivået oppe?