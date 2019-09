Bakgrunnen for boikotten er en konsert det danske bandet holdt i København i 2017, der Ekstra Bladet og nettavisen Devilution ble nektet akkreditering på grunn av tidligere dårlige anmeldelser.

Ni danske medier besluttet å boikotte konserten i solidaritet, skriver Politiken.

Boikotten gjentok seg da Volbeat hadde en stor stadionkonsert i Aarhus tidligere i år, og de ni mediene anmeldte heller ikke bandets siste plate som ble utgitt i august. Dette fordi bandet nektet å gi anmeldereksemplar til Ekstra Bladet og Devilution.

– Når de velger å bare sende platen til noen medier og velger bort andre, så forsøker de å styre mediene, sier Politikens musikkredaktør Simon Lund. Dette kan ikke danske medier gå med på, mener han.

Det danske konkurransetilsynet er uenig og advarer nå de ni mediehusene mot følgene av boikotten. Den kan være brudd på konkurranseloven og straffbar.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjør i et brev til de ni mediehusene «oppmerksom på at det er forbudt for virksomheter å inngå avtaler eller samordne praksis som direkte eller indirekte har til formål eller til følge å begrense konkurransen».

Politikens sjefredaktør Christian Jensen er sterkt forbauset over at konkurransetilsynet reiser sak.

– Volbeat har villet ekskludere to medier fra å bli akkreditert til en konsert. Det er en helt upassende måte å sensurere på, sier han til sin egen avis.