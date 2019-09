Politiet i Innlandet meldte om brannen klokken 21.09.

– Det har begynt å brenne i et stort verkstedbygg i Vestoppland fengsel. Bygningene ligger ganske tett, så brannvesenet jobber nå med å hindre spredning, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt.

En kilde sier til TV 2 at det blir observert store åpne flammer og mye røyk på stedet.

De innsatte har blitt evakuert fra boenhetene og blir ivaretatt i et annet bygg på øya.

– Det gikk rolig for seg. Det skal ikke per nå være fare for spredning til bygget hvor de innsatte bor, sier operasjonslederen.

Brannvesenet har rapportert at verkstedbygget mest sannsynlig vil gå tapt.

– Det er i tillegg mye vind på stedet, noe som gjør arbeidet utfordrende, sier Hoft.

Ingen har blitt skadd i hendelsen.