Se West Ham-Manchester United søndag fra 14.30 (kampstart 15.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Tidligere denne uken kom beskjeden som Manchester United-følgere verden over har ventet på i over ett år da David de Gea skrev under ny langtidskontrakt med klubben.

Spanjolens fremtid har vært gjenstand for spekulasjoner over lang tid, men når han forut for helgen møter TV 2 på Carrington, er han klokkeklar på at det aldri var aktuelt å forlate Manchester-gigantene.

– I mitt hode har det aldri vært noen tvil om hva jeg ville. Men media og folk som egentlig ikke aner hva som foregår, har nok konstruert mye rundt min kontraktsforlengelse. Jeg bestemte meg for lenge siden. Jeg ville aldri byttet det å spille for Manchester United med noe annet, sier de Gea til TV 2.

– Gjør meg stolt og beæret



En rolig og reflektert 28-åring virker å ha funnet roen i Manchester, der han nå er inne i sin niende sesong etter overgangen fra Atletico Madrid i 2011. Den nye kontrakten varer til 2023, og ifølge The Daily Mail gir den ham en lønn på hele 375.000 pund, eller rundt 4,2 millioner kroner, i uken. Men penger var ikke motivasjonen for å sette sitt navnetrekk på kontrakten.

– Det er mange ulike grunner til det; det er en av verdens beste fotballklubber, den er veldig spesiell. Å få muligheten til å spille her gjør meg stolt og beæret. United har vært der for meg helt siden starten og har alltid vist meg kjærlighet. Jeg tror alle, både meg selv, klubben og fansen er fornøyde med at jeg skal fortsette å være en del av denne klubben. Forhåpentligvis blir det flere store øyeblikk her for Manchester United, svarer han på spørsmålet om hvorfor han ønsket å bli værende.

Derfor tror han på Solskjær-prosjektet

De Gea er blitt kåret til ligaens beste keeper i fem av de åtte sesongene han har vært i England, men har langt ifra stjernenykker i intervjusituasjonen. I en setting der flere andre ser på klokken og vil ut av rommet kjappest mulig, er de Gea av den hyggelige typen, smilende og tilsynelatende meget profesjonell.

– Hva er det med dette laget, og Ole Gunnar Solskjærs visjon, som gjør at du ønsker å være en del av dette prosjektet?

– Det er en mann som kjenner klubben veldig godt. Han har skrevet historie her allerede, og han vet alt om denne klubben. Han stoler på de yngre spillerene, og det er viktig. Han har hele laget med seg, alle spillerne stiller seg bak ham og vi ønsker å oppnå store ting sammen med Ole. Vi er er veldig fornøyd med ham og håper at vi vil lykkes sammen. Han var her i mange år som spiller, og håper han vil oppnå samme suksess nå som manager som da han spilte her, sier en høflig 28-åring.