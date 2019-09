King stoppet av VAR i Bournemouth-seier: – Ergerlig for ham

spiltSouthampton – Bournemouth 1-3 (0-2):

Nathan Aké, Harry Wilson og Callum Wilson scoret målene da Bournemouth slo Southampton 3-1 og klatret opp på en foreløpig tredjeplass på tabellen. James Ward-Prowse scoret Southamptons mål fra straffemerket etter pause.

Se Kings annullerte scoring øverst!

Joshua King, som spilte nok en strålende kamp for Bournemouth, fikk en scoring VAR-annullert 25 minutter ut i første omgang.

– Om den hadde blitt stående så hadde King notert seg for sitt 50. mål i engelsk fotball, og hans 44. Premier League-mål. Men VAR annullerte. Det var ergerlig for King, for det var bra satt av nordmannen, poengterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– For slik som King spilte i denne kampen, så hadde han virkelig fortjent en scoring, sa han.

Seieren på St. Mary's Stadium var forøvrig Bournemouths første på bortebane mot Southampton noensinne.

King fikk scoring VAR-annullert

Det tok Bournemouth bare ni minutter å ta ledelsen mot Southampton.

Nathan Aké headet effektivt ballen i mål etter corner fra Diego Rico.

– Ingen er giftigere enn Bournemouth i denne fasen i spillet. Corner er mål! Nederlenderen var råsterk i luften. Han knuste jo Southampton-forsvaret i luften, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad om scoringen.

I det 25. minutt ble Joshua King spilt gjennom. Nordmannen hamret ballen i mål fra skrått hold. TV-bildene viste imidlertid at King stod i offside da han fikk ballen. Dommer Christopher Kavanagh sjekket med VAR, og annullerte korrekt for offside.

Etter 34. minutters spill var Joshua King servitør. King fant Philip Billing i feltet, som igjen fant Harry Wilson med en 45-graderspasning. Wilson lurte ballen i nettet og doblet Bournemouths ledelse.

– Det var noe så sjeldent som en scoring innenfor 16-meteren av Wilson. Men Bournemouth fikk for enkelt kommet seg gjennom Southampton-forsvaret, mente Wikestad om scoringen som sørget for at Bournemouth kunne gå til pause med 2-0-ledelse.

Southampton fikk straffe

Seks minutter ut i andreomgang fikk Southampton, etter at Adams ble felt av Cook. James Ward-Prowse scoret sikkert fra straffemerket, og reduserte til 1-2.