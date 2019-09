Politiet i Thailand har bedt Interpol om hjelp til å finne den etterlyste nordmannen i 50-årene, som risikerer 15 års fengsel dersom han blir funnet skyldig i drapet.

Natt til 21. august havnet den etterlyste nordmannen i et basketak med en brite i 30-årene. Nordmannen skal ha blitt knivstukket før han kvalte briten til døde.

Mannen ble først pågrepet, men senere løslatt mot kausjon.

De siste ukene har han vært på rømmen fra det lokale politiet i Thailand. Nå er han sporløst forsvunnet, og internasjonalt etterlyst av Interpol.

– Han tar det svært tungt. Han har ikke hatt til hensikt å unndra seg straffeforfølgning på noen som helst måte, sier mannens forsvarer Sulman Hussain.

Har startet kronerulling

For at nordmannen skal overleve på rømmen, får han nå økonomisk støtte fra egne kretser i Norge.

– Det er venner, familie og bekjente som hjelper ham økonomisk, sier Hussein.

– Så venner og familie i Norge sender penger til ham?

– Det stemmer, svarer Hussein.

Mannens nærmeste har altså startet kronerulling for å sørge for finansiere mannens liv på rømmen.

– Vi har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som ikke har ønsket å hjelpe ham. Vi har også vært i kontakt med ambassaden i Thailand, som ikke ønsker å hjelpe ham, sier forsvareren.

– Tar ansvar for egen sikkerhet

Forsvareren sier til TV 2 at nordmannen ikke har til hensikt å unndra seg straffeforfølgning, selv om han er på rømmen.

– Hvorfor velger han å fortsette å være på rømmen, dersom han har lyst til å forklare seg?

– Han har vært i kontakt med det lokale politiet helt fra starten av, da denne hendelsen skjedde. Han har opplyst til de at han blir utsatt for trusler. De har ikke iverksatt sikkerhetstiltak rundt han, slik vi har bedt om. Som følge av det så har han tatt ansvar for egen sikkerhet og valgt å holde seg helt unna offentligheten til hans sikkerhet kan garanteres, sier Hussain.

– Konkrete drapstrusler

Ifølge forsvareren foreligger det konkrete drapstrusler fra både thailandske og britiske statsborgere som oppholder seg i Phuket.

– Han frykter at han vil bli drept hvis han dukker opp i offentligheten, sier Hussein.

– Forstår han hva han har gjort?

– Han er inneforstått med hendelsen, han mener at han har handlet i selvforsvar, og at hans handling har vært helt nødvendig for at han selv ikke skulle bli drept, sier forsvareren.