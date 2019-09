Våpenet er en blodfersk prototype av en piggsko, som konkurrentene først får tilgang til neste år.

Skoen beskrives som revolusjonerende av produsenten, og den har skapt mye snakk og spekulasjoner hos konkurrentene.

– Veldig lange blikk. Ekstremt lange blikk. De kommer bort og skal kjenne og se på dem, men vi hiver dem fort opp i sekken. De er jo hemmelige, vi har ikke lov å ta bilder av dem og legge ut og slikt, forteller Filip Ingebrigtsen til TV 2.

Han har løpt inn til norsk rekord på en engelsk mil med prototypen på beina. Også brødrene Jakob og Henrik har løpt med prototyper som har vakt oppsikt i miljøet.

– Folk blir jo helt knekt

Brødretrioen storkoser seg med at konkurrentene lar seg påvirke.

– Den største fordelen er den psykiske. Folk blir jo helt knekt når vi står på startstreken med sko de ikke får tak i, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Å stå på startstreken med sko som ikke de har, og som de tror er mye bedre, den effekten er nok ekstremt mye større enn det skoene gir, sier Filip.

Yngstebror Jakob Ingebrigtsen flirer av at de nye skoene skal være raskere enn de gamle typene piggsko.

– Man må være ærlige og si at det er ikke på grunn av skoene man løper fort, sier 19-åringen.

Hjulpet av berømmelsen

John Capriotti, direktør for friidrett i Nike, sier til TV 2 at det er populariteten og den kommersielle verdien til Team Ingebrigtsen som gjør at de blir prioritert med nytt utstyr foran andre løpere med avtale i selskapet.

– Å ha noen fra Norge og Europa som er i stand til å konkurre med og slå afrikanerne, som i en årrekke har vært verdens beste, gjør det mye mer interessant, sier Capriotti.

– Vi føler oss jo privilegerte, som løper rundt med sko ingen andre har. Det er ekstra gøy, smiler Henrik Ingebrigtsen.