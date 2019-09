Norge får en aldri så liten fordel i den tøffe bortekampen mot Romania i EM-kvalifiseringen i Bucharesti 15. oktober.

Det rumenske fotballforbundet (FRF) bekrefter fredag kveld Det europeiske fotballforbundet (UEFA) at kampen Norge må spilles for tomme tribuner.

Se sammendrag fra kampen mellom Romania og Spania øverst!

Bakgrunnen var oppførselen til fansen i kampene mot Spania og Malta.

Flere brudd på regelverket

Deler av hjemmefansen skal ha fansen ha kommet med rasistiske tilrop, brukt ulovlig bluss og kastet objekter på banen. Dessuten skal noen supportere ha tatt seg ulovlig inn på banen.

Etter kampen mot Spania 5. september ble det også pepet da datteren til Spanias tidligere landslagssjef Luis Enrique, som døde i en alder av ni år, skulle hedres før kampstart.

Kampen ble samtidig utsatt i ett minutt etter at det ble kastet fyrverkeri inn på banen fra Romanias supportere. Etter Romanias 1-2-scoring tok to supportere seg ulovlig inn på banen.

I tillegg til at kampen mot Norge må spilles for tomme tribuner, er også Det rumenske fotballforbundet bøtelagt med 83.000 euro av UEFA.

– Ingen ulempe for Norge

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener avgjørelsen fra UEFA om å straffe Romania med å spille kampen mot Norge uten tilskuere, er en fordel for Lars Lagerbäcks menn.

– Dette er ingen ulempe for Norge, for nå får de fordelen av at hjemmelaget ikke får sine egne supportere i ryggen. Det er en aldri så liten fordel for Norge at det ikke er folk på tribunen, sier han til TV 2 Sporten.

Norge bør nemlig helst slå både Spania på Ullevaal 12. oktober og Romania på bortebane for å sikre seg EM-billett til mesterskapet i 2020.

– Ja, kampen mot Romania blir veldig viktig for Norge. Norge bør jo slå både Spania og Romania, men det blir tøft. Det blir i hvert fall liv i gruppen om Norge får minst ett poeng med seg mot Spania og seier mot Romania, poengterer han.

– Tror du de norske spillerne lar seg påvirke av at kampen spilles for tomme tribuner?

– Det tror jeg de bryr seg minimalt om. Men for de rumenske spillerne kan det som sagt ha en negativt påvirkning med tanke på at de ikke får den støtten fra tribunen de normalt får, svarer han.