Kan ha funnet årsaken til dødsbrannen i California

De oppfordrer til å redusere potensielle brannfarer, ved blant annet å begrense oppladning av litium-ion batterier uten tilsyn. I tillegg advarer de mot å bruke strømlister og skjøteledninger.

Kystvakten anbefaler også å sjekke at båten har gode rømningsveier og at mannskapet har tilstrekkelig branntrening.

De fem som overlevde brannen var alle mannskap på båten. Mannskapet sov over dekk, mens de 33 passasjerene og en fra mannskapet sov under dekk.

Da mannskapet oppdaget brannen, var byssen og salongen allerede oppslukt av flammer. For passasjerene under dekk betydde det at den eneste veien ut var gjennom flammehavet. Det viste seg å være umulig.

Mannskapet hadde ingen mulighet til å hjelpe de som var fanget under dekk. De hoppet i en livbåt og klarte å flykte fra brannen og varsle myndighetene.

I ettertid har eierne av båten fått mye kritikk for manglende rømningsveier og for at ingen i mannskapet var våkne og på vakt da brannen brøt ut.

Etterforskere fra FBI, kystvakten og Direktoratet for alkohol, tobakk, skytevåpen og sprengstoff (ATF) arbeider med å undersøke restene av båten for å kunne slå fast nøyaktig hva som utløste den fatale brannen.