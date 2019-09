Nylig kunne NRK avsløre over 500 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE).

Arbeidstilsynet har gått inn i saken og krevde svar fra byrådsavdelingen på hvor mange lovbrudd byråd Lan Marie Berg var kjent med, og hvordan etaten hadde informert om bruddene, skriver NRK.

I et dokument svarte byrådsavdelingen at de per dags dato ikke hadde tilfredsstillende oversikt over innhold og omfang av bruddene.

Dette er bakgrunnen for at gruppelederne i Høyre, Venstre, Frp og KrF nå krever nå en granskning av MDGs byråd Lan Marie Berg og Energigjenvinningsetaten (EGE), melder NRK fredag.

For to og et halvt år kunne Dagbladet avsløre at søppelselskapet Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven 2000 ganger. Saken ble kjent som søppelskandalen og førte til at Veireno-sjef, Johnny Eger, ble dømt til ni måneders fengsel.