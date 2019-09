Nekter å lytte til Skei Grande: Vil fortsette å bruke snikislamisering

Et skuffende valgresultat var bakteppet for Frps sentralstyremøte fredag.

8,2 prosent er det dårligste lokalvalget siden 1991.

Nå varsler Siv Jensen et tøffere Fremskrittsparti.

– Det vi er enige om er at vi skal se et tøffere og tydeligere Fremskrittsparti fremover, som jobber mest for egne saker. Det være seg lokalpolitikken, i Stortinget og regjering, sier Frp-lederen i etterkant av sentralstyremøtet.

På spørsmål fra TV 2 sier Jensen at «Fremskrittspartiets velgere må kjenne partiet igjen».

– Vi må være mer gjenkjennelige, sier Frp-lederen.

– Venstre og KrF har vært provosert over utspill fra Frp i valgkampen. Vil det si at de må må vente seg flere slike utspill?

– Det er fire ulike partier som samarbeider. Det som forener oss er det som er i Granavolden-erklæringen og vedtakene vi gjør i regjeringen. Samarbeidet går bra, men fordi vi er fire ulike partier, så kommer ikke Frp til å kvitte seg med sin identitet. Den forbeholder vi oss retten til å kommunisere.

– Vil et tydeligere Frp bety flere konflikter?

– Nei, det trenger det ikke å bety. Når vi vil ha gjennomslag, må vi erkjenne at andre partier må få det også. Det er slik man samarbeider, sier Siv Jensen.

– Så du vil ha tydeligere seire og heller noen nederlag?

– Ja, det vil være helt greit, svarer Frp-lederen.

Vil bruke snikislamisering

Hun sier Frp ikke skal være redde for å bruke ordet «snikislamisering».

– Hvis behovet melder seg, vil jeg bruke ordet. Det er en del av Frps identitet og egenart. Jeg anerkjenner at andre partier ikke bruker det ordet og ikke liker det. Det er helt greit, og jeg respekterer at det ikke er en del av regjeringens måte å uttrykke seg på. Men å få Frp til å være noe annet enn Frp, det kan de gi opp med en gang, sier Jensen til TV 2.

– Trine Skei Grande har sagt at hun forutsetter at du ikke bruker det, da blir det konflikter da?

– Nei, denne partilederen kommer til å sikre Frps egenart og identitet. Men som finansminister er jeg forpliktet til å følge den politikken regjeringen til enhver tid har.

Det ble kjent at Sylvi Listhaug skal lede programkomiteen, og det arbeidet starter allerede i oktober - noe som er tidligere enn vanlig.