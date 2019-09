Etter dårlige resultater i kommune- og fylkestingsvalget gikk Frp-topp Christian Tybring-Gjedde ut for noen dager siden og anbefalte en total oppussing av partiet.

I et intervju med TV 2 sa han blant annet at han ville skifte ut partifargen, fjerne «liberalistisk» fra programmet og gjøre Frp til et nasjonalkonservativt parti.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, sa han blant annet.

Se hele utspillet i videoen lenger ned i saken.

Sterke reaksjoner

Uttalelsen fikk mange av hans egne partifeller til å reagere, og flere av Frps stortingsrepresentanter har gitt uttrykk for at de er sterkt uenige med Tybring-Gjedde.

Også Sylvi Listhaug og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi har slått ned Tybring-Gjeddes partiidé.

– Vi er et liberalistisk folkeparti, og det håper jeg vi skal fortsette å være, sa Listhaug tidligere fredag.

– Legger ballen død

Fredag ettermiddag fikk Christian Tybring-Gjedde spørsmål om utspillet da han møtte pressen på vei ut fra Frps sentralstyremøte i Oslo.

– Hvor stor støtte fikk du for nasjonalkonservativ-utspillet ditt?

– Vi har blitt enige om at vi legger den ballen død nå og så går vi videre, sa han.

Lav oppslutning

Tybring-Gjedde kom med det omdiskuterte utspillet etter valgresultatet på 8,2 prosent nasjonalt, som er partiets dårligste siden 1991. Fredag sa han til pressen at han mente det var sunt å få en debatt og diskutere begrepene.

– Jeg tror det er viktig at vi går gjennom ideologiene, men nå aksepterer jeg det som resultatet og så går vi videre, sa han.

– Hva var tilbakemeldingene på utspillet ditt?

– Det er mange som er uenige med meg. Jeg prøvde å forklare hva jeg mener med de ulike begrepene og hvor jeg plasserer Frp både programmessig og partimessig. Det var ikke noen ond mening fra min side, men det var å gå gjennom hvor vi står i det politiske landskapet, sa han.

– Ble du skuffet?

– Nei, jeg aksepterer det, det går greit.