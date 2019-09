Undersøker kontakt med kjent terrorist

Det forteller venner, familie, skolekamerater og Philip Manshaus selv i avhør med politiet.

Så langt har den terrorsiktede 22-åringen vært i to politiavhør som har vart i totalt åtte timer. Nå ønsker han ikke lenger å forklare seg.

Manshaus har erkjent at han drepte stesøsteren, Johanna Zhangjia Ihle-Hansen (17), og at han skjøt seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Der ble han overmannet uten at noen i moskeen kom alvorlig til skade.

Politiet bruker nå mye tid på å gå gjennom Manhaus' aktivitet på Internett.

Undersøker kontakt med terrorist

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby bekrefter overfor TV 2 at 22-åringen har vært i kontakt med personer i den nynazistiske organisasjonen «Den norske motstandsbevegelsen» (DMN).

– De undersøkelsene vi så langt har gjort, viser at denne kontakten ikke har hatt betydning for hans senere handlinger, sier Kraby.

FØRER SAKEN: Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby er påtaleansvarlig i saken mot Philip Manshaus. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Før Manshaus utførte angrepet, beskrev han seg som «utvalgt» av terroristen Brenton Tarrant, som skjøt og drepte 51 personer i en moské på New Zealand i mars.

– Har det vært kontakt mellom Tarrant og Manshaus?

– Det er noe vi undersøker, men vi kan verken bekrefte eller avkrefte dette nå, sier Kraby.

– Er det noe som tyder på at Manshaus har blitt heiet frem eller oppfordret til å begå disse handlingene?

– Det er ting vi jobber med å kartlegge.

Kort planleggingsfase

Politiet mener at Philip Manshaus ble radikalisert for rundt to år siden, og at holdningsendringene skjedde brått.

Etter det TV 2 forstår, skal ikke politiet ha funnet en konkret hendelse eller en utløsende årsak som kan forklare hvorfor radikaliseringen skjedde.

– Hvor lenge planla han terrorangrepet?

– Planleggingen av terroren fant sted i slutten av en cirka to år lang radikaliseringsprosess, sier Kraby.

Etter det TV 2 kjenner til, mener politiet at planleggingen av drapet og terrorforsøket begynte noen uker før.

Manshaus' forsvarer advokat Unni Fries ønsker ikke å kommentere denne saken.

TAUS: Forsvarer Unni Fries vil ikke uttale seg om saken, mens Philip Manshaus ikke lenger ønsker å la seg avhøre av politiet. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Vil ikke snakke mer

Den terrorsiktede 22-åringen sitter varetektsfengslet på Ila fengsel- og forvaringanstalt i Bærum. Selv om politiet har fått detaljerte forklaringer som de mener er dekkende for både terror- og drapssiktelsen, ønsker de å stille ham nye spørsmål.