Klopp: – Chelsea minner meg om Dortmund

– Det er et stort løft for oss med N'Golo, vi vet alle hvor viktig han er for laget. Det eneste spørsmålet nå er hvor god fysisk form han er i, for han har vært ute i lang tid nå. Han mistet sesongoppkjøringen. Det er noe vi må håndtere, men det er strålende å ha ham tilbake, sa Lampard på sin pressekonferanse i London.

Skadesituasjonen er ikke det eneste som gleder Lampard om dagen. Callum Hudson-Odoi signerte tidligere denne uken en ny femårskontrakt på Stamford Bridge.

– Jeg snakket med Callum i sesongoppkjøringen så snart jeg hadde fått jobben. Jeg ville forsikre ham om at han var i mine planer. Han har jobbet knallhardt for å komme på førstelaget, og alle parter ønsket en ny kontrakt for ham. Jeg har stor tro på talentet hans. Når en kontrakt er signert, så starter den harde jobben videre. Vi vet hvor talentfull han er, og vi kan forvente oss mye av ham i fremtiden, oppsummerte Lampard.

– Han trengte ikke å overtales til å skrive ny kontrakt. Jeg ønsket ham fordi han er en del av mine planer, forsikret Chelsea-sjefen.