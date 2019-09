Bompenger har vært et hett tema i Norge den siste tiden. Bompengene satte også sitt preg på høstens kommunevalg, der Folkeaksjonen nei til mer bompenger fikk betydelig støtte flere steder.

Flere steder er det store bompengeprosjekter på gang, som vil gjøre det betydelig dyrere for bilistene. Dermed er det nok ekstra kjærekomment for dagens regjering å kunne annonsere at noen bomstasjoner også blir borte. Slik det som nå skjer på den største grenseovergangen mellom Norge og Sverige.

– Det er alltid gledelig når vi kan avslutte bompengeinnkreving. Spesielt når vi kan avslutte tidligere enn først antatt. I løpet av neste år blir det slutt på innkreving av bompenger på Svinesund. Det er om lag fem år raskere enn forventet, sier statssekretær Tommy Skjervold, i en pressemelding.

Dekker lån

På Svinesund har det vært bompengeinnkreving siden den nye veien ble åpnet 1. juli i 2005. Norske og svenske myndigheter har samarbeidet om innkrevingen.

Bompengeinntektene blir fordelt mellom de to landene, og går til å dekke lån som ble tatt opp til utbygging av veien.

Regjeringen har i statsråd i dag godkjent at bompengeavtalen mellom Norge og Sverige, som gjelder for innkrevingen, kan endres på noen mindre punkter. Dette gjelder omlegging innenfor takst- og kjøretøygrupper og oppheving av tilleggsavgift ved uteblitt bompengebetaling som er innført i Norge.

Svinesund er det mest trafikerte grenseovergangen mellom Norge og Sverige. Det gir også penger i kassen. Foto: Scanpix.

Avtale i høst

Den nye avtalen med Sverige vil ikke ha noen praktisk betydning for bilistene. Avtalen mellom de to landene vil bli undertegnet 23. september.

Norge og Sverige arbeider samtidig om en avtale om avvikling av innkrevingen på Svinesund.

