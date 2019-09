Trusselsaken mot Karoli havnet hos politiet da en ung mann troppet opp på politistasjonen for å anmelde saken denne måneden.

Mannen har forklart at Karoli flere steder mellom Majorstuen og Tåsen på ring 3 i Oslo forsøkte å presse ham av veien.

Også et vitne som satt i en bil bak dem, har forklart seg om hendelsen, får TV 2 opplyst.

Flere videoer

Under etterforskningen har politiet fått tak i flere videoer som er sendt frem og tilbake mellom Karoli og personer i miljøet som den unge mannen er en del av.

Flere personer har derfor status som fornærmet i saken. Noen av videoene viser det politiet mener er skytevåpen.

– Truslene er fremsatt på ulike kommunikasjonsplattformer, opplyser politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2.

AKTOR: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen fra Oslo politidistrikt ber om varetektsfengsling for René «Roma» Karoli. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

TV 2 vet at politiet oppfatter truslene som drapstrusler.

– Politiet er kjent med at det har vært en eskalering av en konflikt, og truslene er fremsatt over en viss tid, sier politiadvokaten.

Nekter straffskyld

Karoli ble pågrepet i Oslo torsdag kveld. Ifølge NRK skjedde pågripelsen som en væpnet aksjon.

Han nekter straffskyld etter siktelsen, opplyser hans forsvarer, advokatfullmektig Per Bjørnar Hegelstad i advokatfirmaet Hasle.

Lørdag formiddag vil Karoli bli fremstilt for varetektsfengsling. Det er, etter det TV 2 forstår, uklart for politiet hva konflikten går ut på.

René Karlsen, som han egentlig heter, ble utpekt som overhode i Karoli-familien da hans far Pål Karlsen, alias Polykarp Karoli, døde i 2001. Siden har han uttalt seg på vegne av familien hver gang familiens konflikter har dukket opp i media.

For fem år siden ble fem menn dømt til lange fengselsstraffer etter å ha angrepet René Karolli og flere av hans familiemedlemmer med øks og jungelkniver inne på Torshov bingo.

Angrepet skjedde etter en mangeårig åpen konflikt mellom Karoli-familien og familien som de tiltalte tilhørte.

Under rettssaken var det amper stemning mellom familiene. På et tidspunkt ropte Karoli på romani at «alle skal dø» og satte fart ved tiltalebenken. Han ble imidlertid raskt stoppet av politifolk og arrestbetjenter.

Vold og utpressing

I 2012 ble Karoli selv dømt til seks måneders fengsel for å ha deltatt da et av hans egne familiemedleemmer ble knivstukket i brystet og slått med jernstenger og balltre i Gamlebyen i Oslo.

Senere samme år ble han dømt til ytterligere seks måneders fengsel for sammen med en annen mann å ha forsøkt å presse en kjent kunsttyv til å betale dem to millioner kroner.

«Det henger en prislapp på hodet ditt», skal Karoli ha sagt til kunsttyven på telefon. I retten sa Karoli at han fikk 20.000 kroner av sin medtiltalte for å forsøke å kreve inn pengene.