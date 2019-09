Den indonesiske regjeringen har lenge jobbet med en ny straffelov. Denne loven vil blant annet gjøre det kriminelt å ha sex utenfor ekteskapet.

Loven skulle egentlig blitt innført neste uke, men grunnet massive protester og internasjonal kritikk har presidenten utsatt avstemningen en måned.

Hvis loven blir innført, vil millioner av indonesiere risikere bøter og fengselsstraff på opptil et år.

Loven vil også gjelde for alle ugifte turister som besøker Indonesia.

Guds regler

Indonesia er landet i verden med størst muslimsk befolkning.

Den nye straffeloven har vært diskutert i flere tiår og regjeringen håper den vil hjelpe folk «å leve etter guds regler».

– Staten må beskytte innbyggerne fra oppførsel som er i strid med det Gud befaler, sier politikeren Nasir Djamil fra Prosperous Justice Party til Reuters.

Den nye straffeloven vil også gjøre det ulovlig å selge prevensjonsmidler og fjerne kvinners rett til selvbestemt abort. I tillegg vil det bli forbudt å kritisere presidenten.

PISKING: Indonesia har allerede strenge lover og bruker blant annet pisking som straff. Foto: AFP

Utsetter avstemmingen

Lovforslaget har fått massiv kritikk både nasjonalt og internasjonalt. Flere menneskerettighets forkjempere mener loven bryte med den grunnleggende retten til frihet. Loven vil spesielt ramme homofile og religiøse minoriteter.

– Denne loven er katastrofal, ikke bare for kvinner og religiøse minoriteter, men for alle indonesiere, sier Andreas Harsono i Human Rights Watch.

PRESIDENT: Indonesias president utsatte avstemningen etter massive demonstrasjoner. Foto: Darren Whiteside/Reuters

24. september skulle loven diskuteres i det indonesiske parlamentet. Der ville den mest sannsynlig blitt vedtatt, ettersom alle partiene støtter det strenge lovforslaget.

Etter flere protester har imidlertid Indonesias president Joko Widodo valgt å utsette dette møtet. Widodo uttalte at loven trenger en ytterligere gjennomgang før den kan bli vedtatt.

En ny debatt og avstemming om loven skal etter planen holdes i løpet av oktober.

Advarer turister

Hvis den nye straffeloven blir innført, vil den også gjelde for turister. Hvert år reiser mange nordmenn på ferie til Indonesia. Spesielt er det populært å reise til øya Bali.

Den australske regjeringen har i lys av den nye straffeloven oppdatert deres reiseråd for Indonesia på hjemmesiden.

De advarer om at turister kan bli fengslet for å ha sex hvis de ikke er gift, dersom den nye straffeloven blir vedtatt.

Straffen for å bryte loven vil variere, men den kan bety en bot på 10 millioner rupiah (rundt 6500 nok) eller opptil et år i fengsel.

Det er derimot ikke sikkert at det vil være like strengt for turister. Når den indonesiske politikeren Teuku Taufiqulhadi ble spurt om turister ville havne i fengsel for å ha sex, avviste han dette.

– Det er ikke noe problem så lenge folk ikke får vite om det, sa Taufiqulhadi til Reuters.