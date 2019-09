Det melder Norges største bank i en børsmelding fredag ettermiddag.

– Torsdag økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Prisen banken betaler for å låne penger har også økt de siste månedene. DNB har derfor besluttet å øke renten på boliglån med opptil 0,25 prosentpoeng, heter det i meldingen.

Første bank ute

Ingjerd Blekeli Speten i DNB uttaler i børsmeldingen at banken fortsatt vil tilby konkurransedyktige betingelser på lån.

Den beste flytende boliglånsrenten banken heretter tilbyr, er 2,89 prosent.

DNB er den første banken som øker renten etter at styringsrenten økte torsdag, ifølge Nettavisen.

Merkes på lommeboka

En renteøkning på 0,25 prosentpoeng betyr en årlig ekstrautgift på nesten 4000 kroner etter skatt om man har to millioner i lån, viser en utregning fra Huseierne.

I og med at torsdagens renteøkning var den fjerde i på ett år, utgjør det til sammen store økte utgifter for vanlige boligeiere.

– For et lån på to millioner vil de fire renteøkningene til sammen bety en økning i månedsutgiftene på 1300 kroner etter skatt. Eller omlag 15.600 kroner i året. Det vil merkes i husholdningsbudsjettene, uttalte foreningens forbrukerjef Carsten Pihl torsdag..