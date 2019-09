Det er politiet i Thailand som har bedt Interpol om hjelp til å finne den etterlyste nordmannen, som risikererer 15 års fengsel hvis han blir funnet skyldig.

TV 2 har sett etterlysningen som også er omtalt i flere lokale medier.

Nordmannen var på ferie med sin samboer da han havnet i klammeri med en av de andre hotellgjestene.

Ved halv fire tiden om morgenen den 21. august gikk nordmannen ut på balkongen sin. Der begynte han å synge opera, ifølge politidokumentene.

På naborommet bodde en britisk statsborger i 30-årene sammen med sin kone og deres to år gamle sønn.

ÅSTEDET: Drapet skjedde på denne luksusresorten i Phuket i Thailand. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Klaget over bråk

Da briten klaget over bråk fra nordmannen, oppsto en krangel. En av politiets teorier er at den norske mannen klatret fra sin egen balkong og over til naborommet før han angrep briten.

I basketaket som oppsto, skal briten ha stukket nordmannen i skulderen med en smørkniv, mens nordmannen holdt briten i et kvelertak. Britens kone tilkalte hotellets sikkerhetsvakter, men det var for sent.

Den britiske mannen døde senere på sykehus.

En annen teori er at briten kom på døren til nordmannen bevæpnet med kniv. Nordmannen har ikke erkjent straffskyld. Han mener at briten angrep ham og at han måtte forsvare seg.

ÅSTED: Etterforskere fra politiet i Phuket har undersøkt hotellrommet og den tilstøtende balkongen. Foto: The Phuket News / Med tillatelse

Nordmannen ble pågrepet og satt i varetekt i Phuket, men senere ble han løslatt mot kausjon og meldeplikt. Politiet fratok ham også passet.

Dukket ikke opp

Mandag 2. september skulle han egentlig ha vært til stede under et rettsmøte, men her dukket han ikke opp. Årsaken, ifølge nordmannen, var at han ville ha med seg sin norske advokat. Da ble han etterlyst.

Den påfølgende helgen reiste advokat Sulman Hussain fra Oslo til Phuket for å treffe klienten. 9. september skulle nordmannen møte i et nytt rettsmøte, men heller ikke her dukket han opp.

Det er bakgrunnen for at mannen nå etterlyses gjennom Interpol, som er en internasjonal politiorganisasjon med 188 medlemsstater.

Forsvarer Sulman Hussain sier til TV 2 at han ikke er kjent med etterlysningen. Kripos kan ikke kommentere saken fordi den tilhører politiet i Thailand.

Ikke tidligere straffedømt

Mens mannen har vært på rømmen har det vært diskutert om han har vært villig til å betale såkalte «blodpenger» for å slippe å sone.

Etter det TV 2 forstår, skal mannen være redd for å ha havne i fengsel i Thailand på grunn av soningsforholdene.

Drapssaken er høyt prioritert i Thailand, og den er omtalt av flere internasjonale medier.

TV 2 har ikke funnet at mannen tidligere er straffedømt, men han var i fjor involvert i en arbeidsgiverkonflikt som endte med at han mistet jobben.