Her blindtestes lampehøyttalerne fra IKEA av ekspert – hører han forskjell?

IKEA har samarbeidet med den anerkjente produsenten Sonos om en lampe som også spiller musikk. Er det bare en gimmick eller er det en fullverdig hifi-høyttalere?

Vi har fått hifi-anmelder Roy Ervin Solstad i nettmagasinet Stereo+ til å teste lampene opp mot andre aktive høyttalere fra Harman Kardon, Dali, Klipsh og KEF. De testes som et ekte stereoanlegg, altså med to høyttalere, og koster fra 3598 kr til 11.990 kr (se faktabokser).

Velklingende lamper

IKEA Symfonisk bruker oppsettet til Sonos når den skal kobles opp. Første gang vi koblet opp var det forholdsvis enkelt, men da vi skulle koble opp igjen på annet nettverk, måtte vi ha kabel til ruteren for å få det til å virke. Så en datakløne bør absolutt ha tilgang til en mer erfaren databruker når lampehøyttalerne skal kobles opp.

En litt spesiell ting er at man skal gå rundt i hele rommet med mobilen for å tilpasse høyttaleren til rommet. Dette fungerer faktisk. Særlig bassen blir mer kontant og fast i fisken etter rom-korreksjonen.

Førsteinntrykket er veldig positivt:

– Her er det mye detaljer. Det låter flott oppover i diskanten, sier Roy Ervin i Stereo+.

Det er ingen tvil at disse nye høyttalerne med innebygget forsterker gir mye for pengene i forhold til et vanlig stereoanlegg. Men etter å ha sammenlignet IKEA Symfonisk med de andre høyttalerne i testen, blir det klart at de ikke når opp.

STOR TEST: IKEA Symfonisk får bryne seg mot høyttalere fra KEF, Klipsch, Dali og Harman Kardon.

– Det mangler litt fylde nedover selv om bassen er stram.

Målingene Stereo+ utførte viser at bassen gir seg rundt 66 hertz og det betyr at høyttalerne ikke har dyp bass.

Folkets dom

Samboerparet Christoffer Wallin og Synne Mari Pedersen skal være folkets røst i testen og de er svært enig med hifi-anmelderen. De føler at de andre høyttalerne er bedre.

– Det mangler litt trøkk og føles litt flatt, sier paret om IKEA-lampene.

Imponerer

Paret er adskillig mer positiv til Harman Kardons Citation ONE som bare koster 400 kroner mer enn IKEA Symfonisk for et stereopar.

– Det er mye, mye bedre. Får mer lyst til å danse med og synge, sier Synne.

Hifi-anmelder Roy Ervin er enig. Men understreker at de bør monteres i stereo og ikke som en ensom monohøyttaler:

– Det som er mest skremmende er at hvis du kjøper en, er lyden ullen både i diskant og bass. Så kobler du opp to så bretter lydbildet seg ut, lyden blir klar og det blir fantastisk bass.