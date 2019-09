Hun skremmer vettet av Kremls mektige menn: – Jeg vet at det jeg gjør er farlig

Hun er ung, uredd og hun er kvinne.

Den russiske opposisjonens nye ansikt heter Ljubov Sobol (32), og hun skremmer tydeligvis vettet av Kremls mektige menn.

– Jeg kan risikere å bli kalt inn til avhør og bli satt direkte i fengsel. Det er den politiske ledelsen som avgjør dette, og trusselen henger over meg hele tiden, sier Sobol til TV 2.

– I tillegg er det en fare for at myndighetene vil gå til fysisk angrep på meg eller familien min.

Lange fengselsstraffer

Den 32 år gamle advokaten var en av kandidatene som ble nektet å stille til valg på nytt bystyre i Moskva den 8. september.

Det var dette som utløste protestbølgen som har rystet Russland de siste ukene. Anført av Sobol, tok titusenvis av ungdommer til gatene for å kreve at deres kandidater fikk stille.

Det hjalp lite.

Politiet slo ned på demonstrasjonene med hard hånd, og flere av dem som deltok risikerer nå fengselsstraffer på opptil fem år.

– Noen er selvsagt redde, men de fleste er villig til å yte enda mer motstand mot myndighetene. Fordi de tenker at hvis de gir seg nå, vil myndighetene undertrykke dem enda sterkere.



Razzia og tyveri

Tre ganger de siste ukene har russisk politi vært på razzia på kontoret hennes sentralt i Moskva. Den knuste låsen på døra vitner om at det gikk brutalt for seg.

Hva politimennene var på jakt etter, vet ikke Ljubov, men to av gangene tok de med seg alt de kunne finne av utstyr og inventar, inkludert dataskjermer.

– Det er umulig å beskytte seg mot politiets tyveritokter. De kommer bare inn her og tar med seg alt de finner, sier hun oppgitt.

Sammen med den mer kjente Aleksej Navalnyj, driver Sobol til daglig det uavhengige Fondet for kamp mot korrupsjon.

Som opposisjonelle slipper de ikke til i de store russiske massemediene, og de har derfor startet sin egen YouTube-kanal.

ENGASJEMENT: Demonstrasjonene i Moskva de siste ukene har mobilisert titusenvis av unge russere til kamp for mer mer demokrati. Foto: Polina Ivanova/Scanpix.

Den har nå en seerskare på opptil fem millioner, noe Ljubov mener vitner om at den russiske protestbevegelsen er kommet for å bli.

Det var nok også derfor politiet beslagla alt TV-utstyret, tror hun. Men YouTube-kanalen deres klarte de likevel ikke å kneble.

– Putin har skapt et slags liksom-demokrati. Han holder fortsatt valg, men han sørger for å jukse. Han forbyr ikke massemedia, men han sørger for å kontrollere dem. På denne måten kan han hevde overfor Vesten at Russland er et rettssamfunn og et demokrati. Men i virkeligheten er det jo ikke slik.

Risikabelt engasjement

Men det er risikabelt å legge seg ut med Putin og hans venner.