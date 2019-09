Aleksander fikk melding om drukning – da løp han ut og kastet seg i vannet

En kvinne i slutten av 20-årene var ute på tur på Lysaker brygge torsdag kveld. Ved et uhell kom hun litt for nære kanten, mistet balansen og falt i vannet.

En forbipasserende mann hørte kvinnen rope om hjelp. Mannen og en tredjeperson kastet seg ut i vannet, men den kalde temperaturen gjorde redningsarbeidet vanskelig. De fikk plutselig nok med å redde seg selv.

Aleksander Olsen (37) satt på 110-sentralen da meldingen om tre personer i vannet kom inn omtrent klokken 21.

Heldigvis lå 110-sentralen på Lysaker rett i nærheten av bryggen.

– Vi fikk melding på operasjonssentralen om at det var en drukning på Lysaker Brygge, og ganske umiddelbart skjønte vi at det var rett utenfor der vi satt. Så da løp jeg rett ned, forteller Olsen til TV 2.

– Dramatisk

Til vanlig sitter Olsen på 110-sentralen og mottar meldingene som kommer inn og sender ut ressursene som trengs for et redningsoppdrag. Denne gangen var det klart at han selv måtte handle.

– Da jeg kom ned, var det veldig dramatisk. Det var mørkt og uoversiktlig, og det var tre personer i vannet, forteller Olsen.

På sentralen hadde de ikke fått beskjed om hvor mange som måtte reddes opp av vannet før Olsen løp ut døra.

Kvinnen ble holdt over vannoverflaten av mannen som hadde hoppet i vannet for å redde henne.

110-SENTRALEN: Aleksander Olsen satt på operasjonssentralen da meldingen kom. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Jeg fikk tak i en livbøye som jeg kastet ut til den ene mannen i vannet, også fikk jeg dratt opp en annen mann. Det var da kvinnen gikk under, forteller Olsen.

Kvinnen var bevisstløs

Kvinnen var på det tidspunktet bevisstløs, mens mannen som holdt i livbøyen var for utmattet til å komme seg opp av vannet selv. I tillegg var det en høy kant fra vannskorpen til stigen.

– Jeg festet tauet til livbøyen i stigen på brygga. Så måtte jeg kaste meg ut i vannet for å dykke etter kvinnen, forteller brannmannen.

Olsen visste at en redningsskøyte var på vei, men torsdag kveld var det kun snakk om sekunder før det kunne gå galt.

– Det er vanvittig utmattende å ligge ute i vannet med tøy på sent i september. Jeg er veldig imponert over at de klarte seg såpass lenge ute i det kalde vannet, det er tungt, sier Olsen.

– Tankevekker

Redningsselskapet med redningsskøyten «Einar Staff senior» kom raskt til åstedet for den dramatiske redningsaksjonen.

– Jeg har aldri vært så glad for å se blålysene komme mot meg. Det var veldig godt å se, forteller han.