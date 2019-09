Siv Meyer (21) og Ulrik Giske (27) har sjokkert i realityprogrammet Ex on the Beach, med krangling, sex og en svært omdiskutert fingrekonkurranse.

– Det er den kleineste sexen jeg noensinne har hatt, sier Giske til God kveld Norge.

– Jeg vet mamma tar det med humor, men hun kommer ikke til å bli stolt, legger han til.

Til tross for de sjokkerende scenene på TVNorge, har ikke duoen fått mange negative tilbakemeldinger.

– Jeg var forberedt på å få mye hat, fordi jeg vet mange er kritiske til realityprogram, men de fleste har vært utrolig hyggelige, forteller Meyer.

Ikke bekymret

Realitydeltakerne er ikke redde for hva en arbeidsgiver mener om at de har sjokkert på TV.

– Det er mer og mer sosialt akseptert å være med på reality. Hvis jeg skulle ha en arbeidsgiver som ikke aksepterte meg for det jeg har gjort i fortiden, så får han faktisk bare «face it», sier Meyer.

– Ikke tenk på hva alle andre mener om deg. Da har du tapt. Gjør det som føles riktig for deg, kjør ditt løp, så kommer du hvert fall ikke til å angre når du er 60 år, sier Giske.

Kjæresterykter

For TV-seerne kan det virke som om det oppstod romantikk mellom Meyer og Giske i Ex on the Beach-villaen, men nå har de ingen klare svar på kjæresteryktene.

Realitydeltakerne er usikre på om de er blitt et par.

– Jeg vet ikke hva vi holder på med, jeg, sier Meyer.

– Vi har en veldig fin tone. Jeg og Siv har en veldig bra relasjon i dag. Vi klikker sykt bra sammen, sier Giske.

– Jeg bryr meg om han, svarer Meyer.

