Krevde kompensasjon etter vannskader – fikk kinobilletter

– Jeg syns det egentlig er litt respektløst, sier Mathias Wexnes Karlsvik (26).

Både han og TV 2 hjelper deg trodde saken hans ville få en løsning, etter at de tok saken hans første gang.

Flere studenter på Bjølstad studentboliger i Fredrikstad opplevde vannskader og rehabiliteringsarbeid på hyblene i over to måneder, uten at de fikk reduksjon i leieprisen.

Da TV 2 hjelper deg kom på besøk, lovet Studentsamskipnaden i Østfold å gå nøye gjennom saken og sa at studentene ville få ulik kompensasjon, ut fra hvor hardt de var rammet av vannskaden.

Noen måneder senere var imidlertid saken avsluttet. I en mail til TV 2 hjelper deg skriver Dag Lislerud Midtfjeld, assisterende direktør for bolig og velferd ved Studentsamskipnaden i Østfold, at de mener studentene ikke har krav på noen kompensasjon likevel.

I stedet ga de to kinobilletter til alle studentene som var rammet.

– For å være helt ærlig begynte jeg å le. Dette er jo latterlig. Jeg regner vel med at de håpet at alle bare skulle ta til takke med det og ikke orke å ta det videre, sier Karlsvik.

Vannskade på flere hybler

Det var 20. januar at en brannfuse begynte å lekke i gangen i Bjølstad studentbolig i Fredrikstad. Rundt 15 av hyblene fikk vannskader og Studentsamskipnaden satte kjapt inn tørkevifter for å tørke opp vannet. Studentene ble bedt om å la viftene stå på mest mulig, og være minst mulig hjemme.

Rehabiliteringsarbeidet varte i over to måneder, men Studentsamskipnaden i Østfold krevde likevel full leie. Mathias fikk ny hybel etter én måned, men det gjorde ikke alle. For Mathias ble det et prinsipp å få kompensasjon.

– Når det er et problem som har skjedd i deres anlegg, og vi studenter ikke har noe med ulykken å gjøre, så synes jeg i alle fall at vi kunne fått kompensasjon for det, sa Karlsvik til TV 2 hjelper deg den gang.

Henviser til Leieboerforeningen

Studentsamskipnaden vil ikke stille til intervju, men sa at de kom frem til konklusjonen etter råd fra Leieboerforeningen. De uttalte seg i studentenes favør den første gangen TV 2 hjelper deg tok saken.

Når TV 2 hjelper deg tar kontakt igjen, bekrefter de at de har gitt råd, men sier at de rådet til å gi kompensasjon: