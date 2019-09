To menn går amok på biler – så skjer det som gjør at politiet ser alvorlig på saken

Politiet etterlyser nå to unge menn og en kvinne etter hærverk som kunne ha endt fatalt.

Søndag 18. august klokken 18.54 fanger overvåkningskameraer opp en bil som kommer kjørende til den øde flyplassen på Dagali på Geilo.

To unge menn, en kvinne og en hund kommer ut av bilen.

Det hele ser først ut som en uskyldig fisketur.

Det var Hallingdølen som først omtalte saken.

Se hele saken i Åsted Norge i kveld klokken 21.40 på TV 2.

To timer med hærverk

Så oppdager de unge mennene gocartene fra «Dagali opplevelser», og forsøker å få start på dem. Etter at de mislykkes med få start, går de to amok på den lille flyplassen.

De knuser ruter på flere biler, åpner brannskap, tømmer flere brannslukkingsapparater, tar seg inn en brannbil og en buss og krasjer to biler. Det hele varer i over to timer.

Knuste ruter på parkerte biler. Foto: Privat

Mens alt dette skjer, venter kvinnen med hunden i nærheten av bilen.

Så skjer det som gjør at politiet ser svært alvorlig på saken.

De to går løs på flere småfly og mikrofly.

Disse står parkert på delen av flyplassen, som fortsatt er i bruk av noen få flyentusiaster.

De kaster steiner, fjerner brannslokkingsapparater, heller olje over flyradioer og headset, og tar seg inn i hangarene. Der åpner de flyene, kaster ut instruksjonsbøker og åpner panser og oljepåfyllingslokk.

Politiet mener de to unge guttene har brukt biler som stod på flyplassen, og krasjet disse inn i hverandre. Foto: Privat

Drapsforsøk

– Vi ser på det som drapsforsøk, sier Tor Helge Halland.

Han er en av flyentusiastene på Dagali som ble utsatt for hærverket.

PÅ FLYTUR: Hendelsen i august satte en støkk i Ole Rennehvammen og Tor Helge Halland. Foto: Privat

Han og kompisen Ole Rennehvammen deler lidenskapen for å fly, og eier hvert sitt mikrofly. De kan ikke forstå hvorfor noen skulle tukle med flyene deres, og utsette dem for livsfare.

– Et fly er hellig, for det er ikke noen runde to hvis noe skjer når du er oppe i lufta, forteller Ole.

Tor Helge innrømmer at den første flyturen etter hendelsen var spesiell:

– Jeg er ganske fersk, og har ikke hatt sertifikatet så lenge. Så den første turen etter at dette skjedde var jeg litt nervøs. Jeg hadde jo gått over alt og visste innerst inne at alt var i orden, men det var en spennende runde.

– Hva er tanken bak?

Jan Koldal, seksjonsleder for patruljeseksjonen i Hallingdal, ser svært alvorlig på hendelsen. At uvedkommende har vært i kontakt med flyene regner de som potensielt livsfarlig.