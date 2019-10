Fikk sjokkbeskjed dagen før bryllupsfesten

Hotellet mener de ikke hadde fått beskjed om at det skulle være alkoholservering på festen.

– Etter en god stund kom det ei ned med 12 øl til 40 personer. Da reagerte jeg jo på det: Hvor er all ølen? Dette er jo ikke det vi ble enige om? Da alle var ferdige med å spise og forsynte, kom de med litt mer da, sier Catharina.

– Vi begynte allerede da å få en dårlig følelse. Hvis de ikke kan arrangere en enkel grillfest en gang, hvordan skal det gå med et helt bryllup, spør Marius.

Fremmede snoket i gavene

Under middagen oppdager brudeparet at det andre selskapet skal spise før bryllupsmiddagen er over.

– Så det som da skjer er at servitørene må dele seg, og det blir veldig mye fram og tilbake, sier Catharina.

Catharina og Marius sier de avtalte to serveringer av kjøtt under bryllupsmiddagen, men på selve dagen fikk de kun én. Heller ikke datterens mat var på plass. Hun skulle ha pølser.

– Jeg gikk til servitørene med en gang de begynte med hovedretten og sa «vær så snill å servere min datter først fordi hun er så sulten», sier Catharina.

– Og så ble vi sittende å vente og vente ...

Bruden forteller at hun purret på maten to ganger før pølsene var på plass.

Under hovedretten oppdager også brudgommen at noen står og kikker på gavene deres.

– Jeg følte egentlig at jeg måtte sitte på vakt i mitt eget bryllup. Heldigvis kunne jeg se ut mot gavebordet, men jeg fikk jo en liten bakoversveis da jeg så folk jeg ikke kjente som stod der inne og kikket i gavene våre, sier Marius.

– Ekkelt å ikke bli trodd

Paret er ikke alene om å være misfornøyde. I tillegg til Catharina og Marius har to brudepar stått fram i lokalavisene Porsgrunn Dagblad og Telemarksavisa.

– Jeg tenker rett og slett at det er useriøst. Når man skryter av at man har bryllup for 200 gjester, burde man hvert fall klare å holde kontroll på et bryllup med 53 gjester, sier Marius.

Da de klagde, opplevde de at de ikke ble trodd av daglig leder, Lars Rise. Han avviste at det ble avtalt to serveringer og at datteren skulle få pølser. At grillmaten var kald mener han skyldes at gjestene ikke var presise. Brudeparet fikk til slutt et avslag på 2000 kroner for grillfesten og betalte sluttregningen.

– Jeg opplever at han ikke tar til seg den kritikken han får. Det er ekkelt å ikke bli trodd. Vi ønsker jo ikke at ting skal være sånn, men når det blir sånn og vi ikke blir trodd ... Jeg blir jo sint, sier Catharina.

Vil ikke gå i mot sine gjester Det er Lars Rise som er daglig leder og hovedeier av Langesund Bad. Han vil ikke kommentere detaljene i saken til TV 2 hjelper deg. – Vi har jo taushetsplikt i forhold til alle gjester her. Så vi ønsker ikke å snakke om uenighet foran åpen mikrofon. Vårt mål er jo alltid at særlig bruden og brudgommen skal være strålende fornøyd når de forlater åstedet, og det var de ikke i dette tilfellet. Så vi er veldig lei oss for det, sier Rise. Han vil heller ikke diskutere kontrakten med TV 2 hjelper deg, men mener den er veldig tydelig og ikke kan misforstås. – Vi har oppfylt alle punkter i kontrakten. Men jeg har ikke lyst til å kommentere det utover det, sier Rise. – Jeg har med kontrakten hvor det står at "de ulike rommene reserveres i henhold til det avtalte program". Hvordan skal man ut ifra det forstå at man ikke har lokalene alene? – Jeg har ingen kommentarer til dette her. Dette snakker vi med hvert enkelt brudepar om. – Men forstår du at det kan misforstås av brudepar, når det er det som står i kontrakten? – Nei, den er veldig tydelig. – Dette brudeparet opplevde at noen stod og det de vil si er snoket i gavene deres. Er det noe man kan forvente hvis man har bryllup her på langesund Bad? – Jeg har ingen kommentar til det heller. – Brudeparet reagerer også veldig på at de fikk beskjed om at det skulle være noen andre her, dagen før bryllupet. Hvorfor fikk de beskjed først dagen før bryllupet? – Nei, jeg har ingen kommentarer til dette. – Men burde man ikke få beskjed tidligere, enn dagen før bryllupet sitt at det kommer til å være noen andre her? – Denne kontrakten vil jeg ikke diskutere med TV 2. Men vi er ikke fornøyd når det er en brud som ikke er fornøyd. Så det er litt derfor jeg stiller opp her også. For å si det, sier Rise. Etter dette intervjuet har daglig leder Lars Rise og hans advokat sendt TV 2 hjelper deg flere e-poster der de i hovedsak avviser brudeparets versjon. Blant annet sier de at de to selskapene ikke delte servitører og at de to middagene bare delvis var overlappende.

Får kompensasjon likevel

For å få til en løsning, tilbyr Lars Rise brudeparet et gavekort på en langweekend på Langesund bad, med mat og drikke inkludert.

– Vi ønsker dere alt godt i ekteskapet og syns det var synd at det ble en dårlig start. Jeg har lyst til å si at jeg er fryktelig lei meg for det og beklager det på det dypeste, sier Rise før han presenterer gavekortet.

Det faller ikke i god jord hos brudeparet.

– Jeg blir egentlig litt satt ut. Er det det du ønsker å komme med når vi har hatt en så dårlig opplevelse, spør Marius.

– Jeg ønsker ikke å ta i mot det gavekortet. Det gir meg ikke noe. Den helga vi har hatt her, den får ikke vi tilbake igjen. Jeg ønsker ikke å tilbringe noen flere netter her, sier Catharina.

Lars Rise ønsker ikke å diskutere med brudeparet foran TV 2. Derfor trekker reporter og fotograf seg ut, mens han og brudeparet diskuterer om det er mulig å få til en annen løsning. Til slutt blir de enige om at brudeparet skal sende inn et skriftlig krav, fordi det er flere som må vurdere en eventuell erstatning.

– Vi hadde jo et lite håp om at han kanskje skulle være mer ydmyk og skulle legge seg litt mer flat. Men, det er rett og slett som å sitte og prate med en gråstein. Du kommer ingen vei, sier Marius.

En uke etter møtet har partene blitte enige og inngått et forlik. Dette er imidlertid taushetsbelagt.