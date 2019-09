Anne-Kat. Herland åpner opp om sykdommen: – Det er mye tristhet

For tre år siden avslørte Anne-Kat. Hærland (47) at hun sakte, men sikkert kommer til å bli blind.

I et intervju med God kveld Norge og Dorthe Skappel (56) forteller komikeren at tilstanden hennes blir verre og verre.

– Det er mye tristhet innenfor sykdom, og det er mye som er tungt og kjipt. Jeg har ikke lyst til å være modig og inspirerende hele tiden. Jeg har mer lyst til å vise eller si: «Ja, vet du, det er jævlig kjipt innimellom». Men igjen, du har ikke noe annet valg – det er sånn det er, sier Hærland.

Til Skappel demonstrer hun hvor innsnevret synsfeltet hennes er nå.

– Når jeg går ut, så er folk sånn: «Hæ, har ikke hun blitt blind?». Nei, det har jeg ikke, sier hun.

Tviler på scene-comeback

Som 22-åring fikk hun beskjed om den uhelbredelige øyesykdommen, som gjør at cellene på netthinnen dør sakte, men sikkert.

Sjansen for at komikeren blir helt blind er stor, og dette har preget henne i både karrieren og privatlivet.

Spørsmålet er om Hærland noen gang kommer til å stå på scenen igjen.

– Dette tror jeg at jeg har gjort nok nå. I dag kan jeg ikke se for meg at jeg kommer til å gjøre det noe særlig mer, sier hun.

– Jeg tviler på at jeg gjør et helt nytt sceneshow og reiser med det i to år. Man skal selvfølgelig aldri si aldri, men jeg har fremdeles mer lyst til å trekke ut neglene mine med tang. Så det svarer vel på det meste, legger hun til.

Aktuell med kokebok

Komikeren forteller at hun var utslitt etter sitt forrige show, som hun turnerte med i 2016.

– Jeg var fryktelig sliten da jeg var ferdig med siste forestilling. Jeg følte ikke at jeg fikk til noen ting, og da blir man selvkritisk. Alle som skriver får skrivesperre, sier hun.

For å finne tilbake til gleden med å skrive, har hun i det siste jobbet med en kokebok.

Nå er hun aktuell med boken «Kokken, Bakeren, hun komikeren og mat de elsker», sammen med baker Martin Fjeld og kokk Björn Svensson.

Familielykke

For fire år siden ble Anne-Kat sammen med ungdomskjæresten Kåre Joao Pedersen, og hun fikk to bonusbarn på kjøpet. Og med den arvelige øyesykdommen er hun i dag glad for at hun ikke fikk egne barn.

– Jeg er veldig glad for at jeg, da jeg fikk vite at jeg hadde den sykdommen, heller ikke var en person som hadde veldig lyst på barn. Jeg måtte tenke: «Ok, da må vi lukke den døra». Men det hadde vært mye verre hvis jeg var en som i årevis hadde hatt lyst på barn. Tenk deg så grusomt det hadde vært, sier hun.