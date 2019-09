James Holland elsker å spille mot norsk motstand.

Australieren ble matchvinner mot Rosenborg torsdag, og i fjor scoret LASK-spilleren også i nedsablingen av Lillestrøm.

Til helgen venter trolig en ny norsk motstander for Holland, når Erling Braut Haalands Red Bull Salzburg kommer på besøk til Linz.

En forkjølet Braut Haaland er litt tvilsom til oppgjøret, men er med i Red Bull Salzburgs kamptropp. Han er uansett det store samtaleemnet i Fotball-Østerrike - for ikke å snakke om Europa.

Profesjonell unggutt

Også for motspillerne, som naturlig nok har merket seg 19-åringen som ble kåret til rundens spiller i Champions League etter hat tricket mot Genk.

MATCHVINNER: James Holland etter Rosenborg-kampen. Foto: Reinhard Eisenbauer

– Han er utrolig akkurat nå, sier James Holland til TV 2.

– Det er fantastisk for den østerrikske ligaen at man har en spiller som ham. Han har en stor, stor fremtid.

– Er dere redd ham?

– Nei, vi er nok ikke redd ham, men han er en strålende spiller. Det blir en utfordring.

Også lagkameratene er imponert.

– For alderen sin er han vanvittig profesjonell, sier Red Bull Salzburgs forsvarsspiller Albert Vallci.

– Når alle andre nyter at de har fri, møter de ham i isbadet der han restituerer.

På lånt tid

Salzburg-trener Jesse Marsch håper at hans norske stjernespiss blir spilleklar fra sin ikke «for alvorlige» forkjølelse til møtet med LASK, men han er også klar over at han Braut Haaland på lånt tid.

Med stadig økende interesse fra store klubber i Europa spekuleres det i Østerrike om 19-åringen kan være på vei bort allerede i januar. Planen er at han skal være der lenger, men:

– Alle forstår at han ikke vil spille her for alltid, sa Marsch på en pressekonferanse fredag.

– Erling og faren hans vet at Salzburg er et veldig bra sted for å utvikle seg. Her kan han noen ganger gjøre feil, og blir godt forberedt på det som venter ham i karrieren.