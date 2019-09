Jenta har vært savnet fra sitt hjem i Bohuslän nordøst for Göteborg siden tirsdag kveld. Jenta skal ha sagt at hun skulle ut en kort stund, men returnerte aldri, skriver Sveriges Radio.

Ifølge Aftonbladets kilder skal jenta allerede ha blitt ført ut av landet. Ifølge avisen har to av hennes søsken tidligere i år også forsvunnet.

Politiet søker nå i hele Sverige etter den forsvunne jenta, og mistenker at jenta er bortført. De utelukker heller ikke at at hun kan være på vei til å bli ført ut av landet.

– Ettersom hun ikke kom tilbake, så mistenker vi at hun har blitt bortført, sier Anette Timm Preinfalk fra det svenske politiet til Sveriges Radio.

Politiet slo i går alarm om at jenta kunne ha blitt kidnappet og etterlyste jenta landet rundt. Bildet av jenta har blitt utlevert til politipatruljer over hele Sverige.

– Jeg kan bekrefte at vi har slått riksalarm, sier Malin Näfver på politiets nasjonale mediesenter til Aftonbladet i går.

Tidlig fredag ble to personer arrestert og mistenkt for bortføring. Ifølge politiet skal de to ha en nær relasjon til den forsvunne jenta.



Personene ble pågrepet i Göteborg og skal avhøres i løpet av dagen.