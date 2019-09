Tre forbløffende videoer som er publisert på diverse amerikanske nettsteder har vekket enorme reaksjoner gjennom årene.

En av videoene stammer fra 2004, mens de to andre ble tatt opp i 2015. På disse to siste opptakene hører vi også amerikanske jagerpiloter som utbryter vantro over det de ser.

Du kan se et klipp fra 2015 øverst i saken - og ett litt nede i teksten.

Først tror pilotene at de ser droner. Men på grunn av antall, fart og bevegelse, skjønner de at det må være noe annet.

– Hva faen er det?

– Herregud, dude ... Hva er det?

– Se som det flyr!

Marinen har tidligere innrømmet at de etterforsker UFO-er, men de har aldri før bekreftet at de publiserte videoen faktisk er ekte - og at de har etterforsket disse konkrete hendelsene. Før nå:

«Uidentifiserte luftfenomen»

– De tre videoene viser inntrengning inn på våre militære øvelsesområder av et uidentifisert luftfenomen, sier talsmann Joseph Gradisher til NBC News.

Marinen har altså definert fenomenet som et uidentifisert flyvende objekt, men selv prøver de å unngå å bruke pop-kulturbegrepet UFO.

Klippene ble først publisert av «To The Stars Academy of Arts & Science», og hevdet de fikk klippene godkjent for publisering. Gradisher gikk den gang ut og avviste at han hadde tillatt publisering.

Hendelsen fra 2004 var filmet fra hangarskipet USS Nimitz, og ble delt mellom mannskapet om bord. Det ble publisert på internett for første gang i 2007. Den gang besluttet Pentagon at det var for sent å etterforske saken, da de ble kjent med i 2006.

De to videoklippene fra 2015 er filmet fra jagerfly ble lekket fra en ukjent kilde, og ble først publisert av New York Times.

– En økning i observasjoner

Gradisher sier til NBC at de har sett en økning av «uidentifiserte fenomener» og at alle sammen blir grundig etterforsket.

– All inntrengning i våre øvelsesområder, identifisert eller uidentifisert, utgjør en sikkerhetsrisiko. Den amerikanske marinen øsnker seg for å kalle disse fenomenene for UFOer, som er knyttet til filmer og pop-kultur, sier Gradisher. Han sier det amerikanske militæret har adoptert begrepet «unidentified aerial phenomena», eller uidentifisert luft-fenomen, av britene.