– Snikislamisering er et dårlig ord. Det finnes ikke i Norge, sa Ropstad i sin første tale til landsstyret etter valget.

– Det er sunt og bra med kritikk av religion. Men snikislamisering er ikke religionskritikk. Vi må heller snakke om politikk og det ansvaret vi har for å hjelpe mennesker i nød, sa Ropstad.

Til TV 2 sier Ropstad at han har gitt beskjed om det til Siv Jensen.

Samlivskurs

Rett før valget kunne barne- og familieministeren presentere en budsjettlekkasje om at regjeringen vil bruke 30 millioner kroner på samlivskurs for førstegangsforeldre.

– Etter valget er det noen som har påpekt at kanskje regjeringen hadde trengt samlivskurs, sa Ropstad til latter fra KrF-delegatene.

– Fremover må vi ha mer fokus på politikk, som gjør at KrF løfter seg og at regjeringen blir gjenvalgt i 2021, sier KrF-lederen til TV 2.

Ropstad varslet at regjeringen nå vil bruke 150 millioner i bistandsmidler til å bekjempe menneskehandel.

– Vi skal lage et eget bistandsprogram for å bekjempe vår tids slaveri. Vi setter av 150 millioner kroner neste år, sa Ropstad.

– Jeg håper det betyr at enda flere mennesker kommer ut av slaveri. At det forebygger at de havner i kyniske bakmenns klør og blir utnyttet på det groveste, sa Ropstad.

– Det betyr noe at KrF har hånden på rattet, sa KrF-lederen.

Budsjettlekkasjer

Han varslet også at det er satt av 500 millioner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland.

Til sammen settes det av 500 millioner på klimatilpasningstiltak i utviklingsland: 100 millioner går til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond.