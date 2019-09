- Sorry, Bergen. Folkefesten fra 2017 vil havne i skyggen av Yorkshire

Søndag starter sykkel-VM i Yorkshire. Basert på Tour de France-starten i 2014 er det bare å glede seg til det som etter alle solemerker blir en vanvittig folkefest.

Se sendeskjema nederst i artikkelen!

TV 2-kommentator Christian Paasche er blant dem som ser frem til Yorkshire-festen.

– Det var et sted mellom 2 og 3 millioner mennesker langs løypen i løpet av de to dagene i 2014. Sorry, Bergen. Folkefesten fra 2017 vil nok havne litt i skyggen av Yorkshire nå den neste uken, smiler Paasche.

Klokken 14 starter sendingen fra den første øvelsen. Mixed lagtempo (stafett) står på menyen. Tre menn og tre kvinner fra hver nasjon kjører en rundløype på 14 km.

– Det er et spennende konsept. Vi får se om nasjonene etter hvert prioriterer sine beste ryttere i denne øvelsen. Det er de avhengige av for at den skal bli en suksess. Norge har prioritert det bort og er dessverre ikke med.

Fra mandag til onsdag er det tempo-øvelser for junior, U23 og senior. Paasche tror flere norske ryttere kan kjempe i toppen.

– Vi har en del medaljemuligheter. Juniorgutta kan kjempe om medalje på tempo. Det er spennende med U23-klassen. Tobias Foss vant nylig ungdommens Tour de France. Han er en av verdens beste og kan ta medalje på tempo. Det er også spennende i kvinneklassen. Vita Heine ble nylig nummer fire i EM. Norsk kvinnesykling har tatt et stort steg denne sesongen, forteller han.

Fra torsdag til søndag er det fellesstarter.

– Den siste søndagen er alltid rosinen i pølsen. Den siste medaljen vi tok var på VM på hjemmebane i Bergen for to år siden. Da ble det sølv til Alexander Kristoff bak Peter Sagan. Kristoff er kaptein på et veldig bra norsk lag. Samtidig er løypen i Yorkshire så tøff at de må ha en plan b og plan c. Da er det godt at Amund Grøndahl Jansen, Edvald Boasson Hagen og Carl Fredrik Hagen er der. Vi har gode medaljemuligheter, sier Paasche.

Konkurransen er beinhard. Peter Sagan er garantert lysten på å vinne for fjerde gang. Det nederlandske fenomenet Mathieu van der Poel er på alles lepper etter en fantastisk sesong. Belgia har tatt ut åtte ryttere der sju av dem kan vinne. Philippe Gilbert er i storform, Greg van Avermaet vant nylig éndagsrittet Grand Prix de Montreal og stjerneskuddet Remco Evenepoel er en skummel outsider.

Frankrike setter sin lit til Julian Alaphilippe, som imponerte stort i Tour de France. I tillegg mønstrer både Danmark og Italia sterke lag. Kanskje kan også vertsnasjonen blande seg inn i gullkampen? Owain Doull, Tao Geoghegan Hart, Ian Stannard, Ben Swift, Geraint Thomas og Adam Yates representerer Storbritannia.

Norges tropp:

Herrer (fellesstart): Alexander Kristoff, Amund Grøndahl Jansen, Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, Carl Fredrik Hagen og Vegard Stake Laengen

Kvinner (fellesstart): Susanne Andersen, Stine Borgli, Vita Heine, Katrine Aalerud og Ingvild Gåskjenn

Kvinner (tempo): Heine og Aalerud

U23 menn (fellesstart): Tobias Foss, Torjus Sleen, Idar Andersen, Martin Bugge Urianstad, Ludvik Aspelund Holstad og Jonas Iversby Hvideberg

U23 menn (tempo): Foss og Iver Knotten

Junior menn (fellesstart): Fredrik Finnesand, Tord Gudmestad, Sakarias Løland, Johannes Staune-Mittet og Vegard Stokke.

Junior menn (tempo): Finnesand og Staune-Mittet.

Junior kvinner (fellesstart): Silje Mathisen, Elise Marie Olsen, Anne Dorthe Ysland og Rikke Enstad/Natalie Midtsveen.

Junior kvinner (tempo): Tuva Byberg og Ysland.