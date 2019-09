Britiske myndigheter kunngjorde fredag at Equinor og SSE er tildelt kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen.

– Vinnerbudene for verdens største havvindutbygging er et veiskille for vår satsing på havvind og støtter opp under utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap. En full utbygging av Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

HAVOMRÅDE: Det er i dette område kalt Doggerbank at Equinor skal inn som operatør for drift av et nytt vindmøllepark-prosjekt.

Kontrakten som Equinor og SSE har blitt tildelt har en fastpris for de første 15 årene.

Equinor skriver i en pressemelding at Dogger Bank-prosjektene anslås å utløse samlede investeringer på om lag 9 milliarder britiske pund i tidsrommet 2020 til 2026. 9 milliarder pund tilsvarer over 100 milliarder norske kroner.

Equinor skal stå som operatør for driftsfasen av vindparken, mens SSE skal ha ansvar for prosjektets byggefase.