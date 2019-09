Han etterlater seg kone og to barn. Det er ventet at Asker kirke vil være fylt til siste sitteplass og vel så det under bisettelsen. En rekke norske idrettsutøvere- og ledere kommer til å være til stede.

– Hans bortgang er et enormt tap og vi vil savne ham for alltid, skriver familien på minnesiden til begravelsesbyrået Jølstad.

Etter familiens ønske er media bedt om å holde diskret avstand til kirken og kirketrappen. Kirken vil være stengt for media før, under og etter seremonistart. Den nærmeste familien ønsker ved denne anledning full skjerming fra presse og media, informerer begravelsesbyrået i en pressemelding.

På minnesidene over Hanevold hos begravelsesbyrået Jølstad kommer det fram hvilken sterke posisjon han hadde rundt omkring i Norge etter karrieren som skiskytter og TV-jobben i NRK. Der er det svært mange minneord.

«Takk for mange uforglemmelige øyeblikk på skjermen! Husker fortsatt gullet i Nagano som et stort høydepunkt i norsk skiskytterhistorie. Hvil i fred!»

«Ufattelig trist, Halvard Hanevold sto for det beste i norsk idrett. Takk for fantastiske øyeblikk fra utallige mesterskap, spesielt fra Holmenkollen. Alltid smilende og stilte villig opp til intervjuer til stor glede for publikum på stadion. Føler med familien og alle som sto Halvard nær. Hvil i fred.»

Tre borte

Hanevold tok tre OL-gull og ble verdensmester fem ganger i en lang karriere.

I løpet av bare 14 måneder har tre norske skipersonligheter gått bort i ung alder. Vibeke Skofterud omkom i en ulykke med en vannscooter i fjor sommer. Hun ble bare 39 år.

30-årige Ida Eide fikk hjertestopp under et mosjonsløp for vel et år siden. Eide var i flere sesonger aktiv langrennsløper. Hun var del av satsingslaget Hilde Gjermundshaug Pedersen startet i 2008.

Fram til 2010 gikk hun mange renn i skandinavisk cup og NM for Øystre Slidre IL. Eide var søster til landslagsløper Mari Eide.