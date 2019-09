– Det var et stort internasjonalt apparat som ble satt igang for å få denne mannen hjem, sier kommunikasjonssjef i Avinor flysikring, Erik Lødding, til TV 2.

For to uker siden hjalp flygeledere i Danmark og Norge, samt pilotene på et Norwegian-fly, en vordende far hjem til sin gravide kone.

Lødding forteller at mannen skulle fly fra Billund til Trondheim via Oslo da han fikk beskjed om at kona skulle føde.

– Flybesetningen om bord ble oppsøkt av en rimelig stressa mann som fortalte at kona skulle føde, og at han var redd for at han ikke rakk flyet fra Gardermoen til Trondheim, sier han.

Oslo lufthavn Gardermoen la torsdag ut et Facebook-innlegg hvor de skriver at de ønsker å vite hvordan det gikk med mannen.

«De sørget for den raskeste ruten fra Billund til Oslo, slik at mannen kom seg videre med fly til Trondheim. Vi vil gjerne vite hvordan det har gått! Vet du hvem dette kan være?», skriver de.

Internasjonalt apparat

Lødding forteller at det var mange som ble satt i sving for å få mannen raskest mulig hjem.

– Pilotene varslet flytårnet i Billund, som fikk Norwegian-flyet raskt av gårde ut av rullebanen. Deretter varslet pilotene kontrollsentralen i København, som ga flyet raskest mulig rute til Gardermoen, sier han.

Flyet var fremme på Gardermoen 20 minutter før rutetid, og barnefaren rakk flyet hjem med god margin.

«Kom hjem»

De skriver også at «stripsene» flygelederne benytter seg av ved Oslo kontrollsentral i Røyken viste hva som stod på spill.

Flygelederne bruker såkalte Flight Progress Strips som et verktøy for å holde oversikt over flyginger de har kontrollansvar for.

På stripsen som er lagt ut på Facebook, er det tegnet en kvinne med kulemage som sier «Kom hjem», og et fly.