Demonstrasjonene blir holdt i forkant av at verdens ledere møtes i New York for å delta på FNs hovedforsamling neste uke. Mandag samles de til FNs klimatoppmøte.

Det er varslet arrangementer i 150 land.

Noen av de første demonstrasjonene på kloden ble holdt i Sydney. Ifølge The Guardian har 300.000 mennesker møtt opp i små og store byer i Australia.

De australske ungdommene har tre krav:

Ingen ny kull- gass- og oljeprosjekter. 100 prosent fornybar energi innen 2030, og gi støtte til å finne nye yrker til oljearbeidere.

Den fungerende statsministeren i Australia, Michael McCormack, har bekskrevet klimastreiken som «bare en forstyrrelse som burde bli lagt til en helg», og at elevene burde være på skolen.

Også i en rekke øystater i Stillehavet, Filippinene, India og Pakistan er protestene i gang.

Stillehavsøyene er spesielt sårbare for klimaendringer. På Solomonøyene har elever møtt opp til streik under slagordet. «Vi synker ikke, vi slåss»

^ Elever på Marovo Island - som er del av Solomon-øyene i Stillehavet. Foto: 350 PACIFIC/via REUTERS

I Thailand har over 200 ungdommer stormet miljødepartementet og lagt seg ned for å spille døde, melder nyhetsbyrået Reuters.

I USA er det planlagt over 800 arrangementer, mens det i Tyskland er varslet rundt 400.

Greta Thunberg er i USA i forbindelse med FNs klimatoppmøte. Her er hun sammen med amerikanske Levi Draheim som er en kjent klimaforkjemper fra Florida. Photo by Eric BARADAT / AFP) Foto: Eric Baradat

Demonstrasjonene blir gjerne omtalt som «den globale klimastreiken» ettersom de er inspirert av svenske Greta Thunberg, som startet protestbølgen da hun begynte å skulke skolen og sette seg foran Riksdagen hver fredag.

Etter hvert har hun fått med seg skoleelevene i flere land i protestbevegelsen «Fridays for Future».

Fredag skal hun delta på arrangementet i New York.