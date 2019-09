En av valgets store overraskelser er et faktum

Saken oppdateres.

Dagen etter valget annonserte sentrums- og venstrepartiene at de ville prøve å finne sammen til en felles politisk plattform i det som blir Nye Stavanger kommune.

To uker senere er de i mål. Ap, FNB, MDG, Rødt, Sp og SV danner nytt flertall. I tillegg får de med seg KrF som støttespiller.

Mandag klokken 12.00 varsler de en felles pressekonferanse hvor den nye plattformen presenteres.

– Partiene har forhandlet seg frem til et solid politisk fundament som skal legges til grunn for politikken som føres de neste fire årene. Det er derfor en stor glede for de samarbeidende partiene å kunne presentere historiens første politiske plattform for Nye Stavanger, skriver partiene i en pressemelding.

Maktskifte etter 24 år

Dette er et oppsiktsvekkende utfall i Rogalands største by, hvor den borgerlige blokken med Høyre i spissen har sørget for lite spenning før kommunevalgene i lang tid.

I 24 år har de styrt byen. Nå er en epoke over.

I et valg hvor Arbeiderpartiet går kraftig tilbake på landsbasis, er Stavanger et av lyspunktene for Jonas Gahr Støre. Partiet blir størst på tross av en tilbakegang på 1.6 prosentpoeng.

Dette er Nye Stavanger Fra nyttår av slår Stavanger seg sammen med Rennesøy og Finnøy og blir til Nye Stavanger.

Etter 24 år ved makten i Rogalands største by, må Høyre gi fra seg ordførerkjedet.

Kari Nessa Nordtun (Ap) blir ordfører.

Dagny Sunnanå Hausken (Sp) blir varaordfører.

Det nye flertallet består av Ap, SV, Rødt, MDG, Sp og FNB. Til sammen har de et solid flertall med 38 mandater. Den magiske grensen i den nye kommunen er 34.

Den nye konstellasjonen får også med seg KrF som støttespiller – litt på samme måte som de opererte i den første Solberg-regjeringen, eller som Rødt har vært i Oslo i den foregående perioden.



Arbeiderpartiet ble største parti i Nye Stavanger med 25.4 prosent (-1.6 %).

Høyre landet på 23.1 prosent og gikk mest tilbake med 5.9 prosentpoeng.

De siste fire årene har flertallet bestått av Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet og Pensjonistpartiet.

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger ble en av valgvinnerne i Stavanger. De havnet på vippen med 9.3 prosent (6 representanter) og blir tredje største parti.

Det var knyttet stor spenning til hvilken side FNB ville velge. Bompengepartiet avgjør Stavanger-valget ved å gå mot sentrum-venstre.

Sammen med FNB er det Rødt som går mest frem, fra 1.3 prosents oppslutning til 5.5 prosent. Dermed er de større enn både Sp, SV og Venstre.

Høyre, Frp, V og Pensjonistpartiet går i opposisjon.

Partiet De Kristne og Liberalistene fikk henholdsvis 0.8 og 0.2 prosent og får ingen representanter i det nye kommunestyre. Følg denne lenken for fullstendig oversikt over resultatet i TV 2s valgportal.

Yngste siden 1800-tallet

Kari Nessa Nordtun blir med dette den første ordføreren fra Arbeiderpartiet i oljebyen siden Brit Egaas Røen tok over for Nessa Nordtuns far, Tore Nordtun, i 1993.

Før årets valg sa statsviter Svein Erik Tuastad til TV 2 at et utfall som dette ville være blant kommunevalgets største sensasjoner.

Aftenbladets politiske kommentator, Harald Birkevold, var én av mange lokale eksperter som trodde resultatet ville bli en form for enighet på den borgerlige siden.

– Men det er så jevnt nå at jeg ikke hadde vært villig til å sette mine egne sparepenger på det, sa han i TV 2s valgstudio torsdagen før valget.

I stedet ble enigheten oppnådd på rød-grønn side. Nessa Nordtun blir også den yngste ordføreren i kommunen på hele 127 år.

Venstre-politiker Søren Tobias Årstad var 30 år da han fikk det samme vervet, tilbake i 1891 – altså bare syv år etter at landets eldste partiorganisasjon ble stiftet.

LATTERMILD: Kari Nessa Nordtun (Ap) blir den første ordføreren i Nye Stavanger kommune. Sammen med FNB, MDG, Rødt, Sp og SV danner hun nytt flertall. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Rød vind i oljehovedstaden

Mange har pekt på Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) som den store valgvinneren i Stavanger. De havnet på vippen og avgjorde valget ved å peke på Arbeiderpartiet.

Noe underkommunisert er imidlertid Rødts store fremgang i byen.